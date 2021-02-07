紐約一接種點沒人來 數百疫苗閒置

紐約市周末接種點無人，上百劑疫苗閒置。（取自推特）

紐約市 上周末因疫苗 供應不足而導致15個接種點關閉，但本周面臨的新問題則是上百劑疫苗閒置且無人問津，工作人員全員到齊甚至加班，但接種者寥寥可數；知情者6日透露，他們曾向市府申請為無預約者接種，卻遭到了拒絕。

自上周起，市衛生廳一直拒絕透露全市疫苗的分發情況，一名目前駐紮在皇后區牙買加(Jamaica)山頂高中(Hillcrest HS)的衛生廳工作人員表示，自己「一整天什麼也沒做。」

「你無法想像我們的力量是多麼微乎其微。」他表示，目前大約有70名工作人員，其中一些人輪班工作12小時，甚至拿著加班費，但接種者卻只有十人左右。

這名工作人員稱，他們曾多次向衛生廳官員提出請求，希望能允許為那些沒有預約的人接種，但都被拒絕了；「現在我們大約有400到700劑疫苗，就放在那裡，而我們本來可以利用時間為有需要的人接種，但現在卻搞砸了。」他說。

市議員崔馬克(Mark Treyger)首先發現此一「空場」問題，他在推特 上發布一段布碌崙(布魯克林)康尼島林肯高中接種點的實況視頻。

衛生廳發言人則表示，這些中心的開放是為了「彌補一周前那些因供應不足，被重新安排時間的接種者來接種。」

前些時候因為供應不足，全市不得不從1月21日至24日關閉部分接種點，而後又因為暴雪的影響，本月1日和2日也不得不關閉。

根據市疫苗追踪網站的數據，1月30日全市發放的疫苗總數，比前一天減少了一半以上。

市衛生廳表示，他們不允許未預約的人進入，是因為「劑量不足，而且第二天還有更多的預約」；該機構堅稱，所有疫苗在本周末結束前都會注射完畢。

「沒有人接種，疫苗就放著冷藏，而他們似乎就打算讓這一天白白過去，這是不可接受的。」崔馬克在推特上提出這個問題後，林肯高中的注射點已經允許為未預約者接種。