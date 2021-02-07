紐約州住院數再降 葛謨：別得意忘形
州府6日數據顯示，州內新冠住院人數繼續降至7804人，為去年12月27日以來最低值，新冠檢測陽性率為4.31%，與前一日持平，但州長葛謨(Andrew Cuomo)提醒不要因此得意忘形，超級盃夜晚仍要避免聚會；州府5日晚還宣布，跨州從事必要領域工作的紐約居民，也有資格接種疫苗。
日前一對在洛克蘭郡(Rockland)居住、但在新州學校工作的的夫婦在疫苗注射點被告知，由於他們並非在紐約工作，而新州還未將疫苗開放給教職員工，因此不具備接種資格，州府隨後就該問題做出回應，表示州衛生廳重新考量後，決定允許在其他州1b必要領域工作的紐約民眾獲得接種資格，這能保證紐約和鄰州團結一致對抗疫情。
由於紐約周日再次迎來降雪天氣，瓊斯海灘(Jones Beach)和石溪州立大學(SUNY Stony Brook)兩處州府運營的新冠疫苗接種點7日關閉，所有當日預約將被重新安排到之後七天進行。
葛謨6日強調，紐約疫情相關數字雖然持續下降，但大家不可大意，目前仍有7804名新冠住院病患，且前一日新增死亡158例，「人們需要在超級盃周末保持警惕，盡量不要聚集，最好獨自在家觀看。」
州檢察長詹樂霞辦公室日前公布調查報告顯示，州衛生廳公布養老院死於新冠人數的統計，比實際數據低估了50%，紐約州高等法院法官也要求州府公布州內養老院感染新冠死亡的總人數；對此，衛生廳已經更新其網站數字，州內養老院老人死亡人數1萬3163人，其中近三分之一患者在醫院過世。
不過此前狀告州府要求公開數據的公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)6日表示，衛生廳公布在網站上的數據，僅是該組織要求的公開數據中的一小部分；帝國中心要求獲得疫情爆發至今養老院每日的真實死亡人數，以對新冠疫情進行追蹤。
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