紐約州住院數再降 葛謨：別得意忘形

州府宣布，在臨州工作的紐約居民，若其工作屬於1b必要領域，也有資格接種疫苗。（州長辦公室提供）

州府6日數據顯示，州內新冠住院人數繼續降至7804人，為去年12月27日以來最低值，新冠檢測陽性率為4.31%，與前一日持平，但州長葛謨(Andrew Cuomo)提醒不要因此得意忘形，超級盃夜晚仍要避免聚會；州府5日晚還宣布，跨州從事必要領域工作的紐約居民，也有資格接種疫苗。

日前一對在洛克蘭郡(Rockland)居住、但在新州學校工作的的夫婦在疫苗注射點被告知，由於他們並非在紐約工作，而新州還未將疫苗開放給教職員工，因此不具備接種資格，州府隨後就該問題做出回應，表示州衛生廳重新考量後，決定允許在其他州1b必要領域工作的紐約民眾獲得接種資格，這能保證紐約和鄰州團結一致對抗疫情 。

由於紐約周日再次迎來降雪天氣，瓊斯海灘(Jones Beach)和石溪州立大學(SUNY Stony Brook)兩處州府運營的新冠疫苗接種點7日關閉，所有當日預約將被重新安排到之後七天進行。

葛謨6日強調，紐約疫情相關數字雖然持續下降，但大家不可大意，目前仍有7804名新冠住院病患，且前一日新增死亡158例，「人們需要在超級盃周末保持警惕，盡量不要聚集，最好獨自在家觀看。」

州檢察長詹樂霞辦公室日前公布調查報告顯示，州衛生廳公布養老院 死於新冠人數的統計，比實際數據低估了50%，紐約州 高等法院法官也要求州府公布州內養老院感染新冠死亡的總人數；對此，衛生廳已經更新其網站數字，州內養老院老人死亡人數1萬3163人，其中近三分之一患者在醫院過世。

不過此前狀告州府要求公開數據的公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)6日表示，衛生廳公布在網站上的數據，僅是該組織要求的公開數據中的一小部分；帝國中心要求獲得疫情爆發至今養老院每日的真實死亡人數，以對新冠疫情進行追蹤。