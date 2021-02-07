我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2690萬 加州逾340萬

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

留住華埠年味 「新春文化節」初一直播 大遊行要等6月了

記者張晨／紐約報導
疫情下留住紐約華埠年味，「新春文化節」初一舉辦。(記者張晨/攝影)
疫情下留住紐約華埠年味，「新春文化節」初一舉辦。(記者張晨/攝影)

農曆新年的重頭戲「新春大遊行」，今年受到新冠疫情影響而取消，但為了保留住華埠的年味及擴展社區知名度，紐約繁榮華埠總會將於12日(周五)在且林士果(Chatham Square)舉辦「第22屆新春花炮文化節」，並通過多平台直播，呼籲民眾在家觀看。

繁榮華埠總會總監田士銳表示，今年的主題為「牛氣沖天迎新春，雄獅花炮賀安康」，希望能在牛年沖走疫情，並繼續向主流及華人第二、三代推廣中華文化，保持華埠的知名度，吸引更多遊客在疫情以後來觀光消費，提升華裔社區正能量。

影音來源：記者張晨

當日多名民選官員代表及社團僑領也來到現場以表支持，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)代表鄭祺蓉表示，紐約慶祝農曆新年體現了城市文化的多元，堅持以安全的方式慶祝，更是值得所有華人驕傲的事情。

曼哈頓第一選區市議員參選人劉林劍虹(Jenny Low)則表示，2021年疫情仍在繼續，全球各地的相關慶祝活動都減少，而自去年1月就開始受到波及的曼哈頓華埠社區，經過整整一年，雖然造成不少餐館、商家被迫關門，如今農曆新年又將到來，但社區仍竭盡所能，透過各種方式慶祝農曆年春節，向外界宣告「華埠仍屹立不搖。」

繁榮華埠總會名譽總顧問蘇煥光表示，當日會準備千隻花炮，舞龍舞獅，以中國迎新春送舊歲的傳統習俗驅趕新冠病毒，期待新的一年萬象更新；不僅如此，現場還將有多個兒童歌唱表揚及書法創作揮春。

紐約新春炮竹文化節和大遊行自2000年舉辦以來，已成為華埠最具特色的農曆新年系列慶祝活動之一，但今年諸多形式的現場活動均無法實現；主辦方也將大遊行延後至6月6日，以迎合亞裔傳統月共同慶祝。

為遵守防疫規定，主辦方呼籲民眾12日當天上午11時至下午1時通過YouTube、ABC7電視台以及Facebook的線上直播觀看。

華埠 疫情 遊行

上一則

3閩籍子弟角逐市議員 美國福建同鄉會力挺

下一則

數百人追悼李揚國 陪他最後一次穿行摯愛華埠

延伸閱讀

留住華埠年味 「新春文化節」初一直播 遊行延至6月

留住華埠年味 「新春文化節」初一直播 遊行延至6月
網傳中華公所為40歲以上民眾打疫苗 官方闢謠

網傳中華公所為40歲以上民眾打疫苗 官方闢謠
屋崙華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等聯合懸賞3萬元緝嫌

屋崙華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等聯合懸賞3萬元緝嫌
撐不住了！ 芝華埠老字號「大三元」餐館面臨驅趕

撐不住了！ 芝華埠老字號「大三元」餐館面臨驅趕
積雪太多惹禍？華埠房屋倒塌 性無傷亡

積雪太多惹禍？華埠房屋倒塌 性無傷亡
快來舊金山華埠 「尋找十二生肖」博好運

快來舊金山華埠 「尋找十二生肖」博好運

熱門新聞

紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22
紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

2021-02-01 06:00
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14

新冠變種傳染力更強更致命,你的口罩防的住嗎?

2021-01-21 14:54
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45

1張圖／紐約州新增確診1.1萬例 158人死

2021-02-06 21:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元