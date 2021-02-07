年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

為了應對7日暴雪以及慶祝即將到來的農曆新年，法拉盛華人超市 6日(周六)迎來大批客源，業者說從上午開門營業到下午4時左右，收銀員一刻未歇，有顧客驅車三小時從紐約上州 前往法拉盛買年貨，光是排隊付錢就等了近40分鐘。

中美超市的經理吳建錫表示，6日正逢周末，加上周日暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市購物人潮湧現；他以自家店舉例，從上午8時開門營業，到下午4時左右，客源不斷，收銀員幾乎「連甩手臂的時間都沒有」。

日前暴雪與法拉盛公車專用道實施衝擊法拉盛市中心生意，6日的人潮為商家帶來新春希望；對此，吳建錫表示，為增添節慶氛圍，自家店掛上「福」字等裝飾，設立年貨專櫃，吸引更多客源。

吳建錫說，除了年貨禮盒外，今年最受歡迎的採購清單中是麵粉和糯米粉，很多顧客買來製作餃子和湯圓，每磅1.99元的特價豆苗也受到民眾熱捧；他也提醒顧客，若下周再遇暴雪，新鮮的海鮮價格恐漲10%左右。

昌發超市集團董事長王傳厚表示，因中美貿易戰以及疫情期間運費的調漲，從中國進口的貨品定價較去年同期上漲，但他表示，自家超市在美國設有農場，民眾青睞的蔬果等新鮮貨品價格並未上調，歡迎民眾按需採購。

家住在紐約上州的楊尼森(音譯)，6日驅車三小時前往法拉盛的華人超市採購食材，他一早列好清單，計畫為家人在除夕夜烹飪一桌美食；但他表示，由於公車專用道的實施，他比平日多花半個小時才找到停車位，加上正逢超市的人潮，採購完後，排隊近40分鐘才付完錢離開。