紐約市堂食提前重開？「下周一看數據」

葛謨否決超級盃周日當天餐館及酒吧延長營業時間。(美聯社)

紐約市 餐館堂食預計於2月14日情人節當天以25%客容量重開，5日當被問及情人節是周日、可否提前重開時，州長葛謨 (Andrew Cuomo)表示，要看下周一最新數據再定奪，但他否決了眾多餐館和酒館希望周日超級盃當晚營業時間從晚10時延長至凌晨的請求。

州府於12月中旬關閉紐約市餐館堂食，終於在情人節允許重開，雖然這是州府給商家和食客的情人節大禮，但也有不少人反應，情人節恰逢周日，很多民眾想提前在周五或周六晚慶祝，希望州府能夠提前開放堂食。

葛謨5日表示，已與很多餐館業主對話，理解大家希望提前重開堂食，但他強調一切都要依循數據，所以要等下周一看到最新數據再決定。

另外，不少餐館請求州府，超級盃周日餐館結束用餐時間從晚10時延至凌晨12時，則遭到葛謨斷然否決；葛謨說，此前頒布餐館10時宵禁 的規定，就是因為人們如果在餐館停留較晚，一般就會飲酒，很可能引發更多聚集，且人們在外喝酒時，也無法戴口罩。

葛謨指出，與其他州不同，紐約州餐館和酒吧的酒類銷售執照是一樣的，頒布10時宵禁是為避免酒吧外過度擁擠，他雖然有意延長餐館營業時間，但一旦允許延長，酒吧很可能會出現聚集。

5日州府數據顯示，州內新冠住院人數繼續下降至7937人，達到1月1日以來最低值；州內新冠檢測陽性率為4.31%，為去年11月28日以來最低，已經連續下降28天。