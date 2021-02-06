癌症、心臟病、高血壓等併發症病患 15日起可打疫苗
州內醫院工作人員接種比率截至4日達75%，州長葛謨(Andrew Cuomo)5日宣布15日起，用於醫護人員的疫苗將分配給有心臟病、癌症、哮喘等併發疾病的民眾；當日起，州內監獄65歲以上及體弱犯人可開始打疫苗，預計有1075人符合注射資格。
葛謨表示，根據數據，94%的新冠死亡者都患有併發疾病或其他基礎疾病，而目前75%的州內醫護人員都已經接種，基本達到目標，因此他希望各醫院再用一周時間說服還未接種員工接種，然後從15日起，將用於醫護人員的疫苗分配給有併發疾病的民眾。
州府仍在與聯邦疾病防治中心(CDC)商討具體哪些併發症符合資格，但根據5日州府發布的初步名單，患有癌症、心臟病、高血壓、肺部疾病、慢性腎臟疾病、免疫力系統疾病、嚴重肥胖、糖尿病、阿茲海默症、肝病者都將有資格接種，雖然孕婦也在名單上，但最好提前諮詢醫生。
葛謨再次指出非洲裔接種疫苗比率過低問題，州內僅有39%的非洲裔願意接種，而該數字在白人、西語裔和亞裔群體分別為78%、54%和54%；首批接種的醫護人員中，非洲裔有17%可接種，但實際接種率僅10%，在1b必要領域員工群體中，有17%的可接種非洲裔，但實際接種率僅為5%。
州內再新增15例英國變種病毒感染者，總數達59例，其中紐約市有18例、威徹斯特郡(Westchester)四例、蘇福克郡(Suffolk)六例、納蘇郡(Nassau)八例、州湯普金斯郡(Tompkins County)四例、薩拉托加郡(Saratoga County)七例。
葛謨當日在疫情簡報會上與新州州長墨菲(Phil Murphy)視頻連線，二人指出，紐約、新州和康州為新冠付出的代價遠高於其他州，因為病毒最初進入美國，是從歐洲航班帶進紐約和新州，聯邦在向各州提供3500億元疫情援助時，一定要公平分配。
葛謨並再次要求聯邦廢除州所得稅、地稅、銷售稅(SALT)抵扣上限，指出SALT每年給紐約造成120億元的損失，一天不廢除，紐約納稅人就要支付一天3400萬元他們本不應該繳納的稅。
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