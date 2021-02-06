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癌症、心臟病、高血壓等併發症病患 15日起可打疫苗

記者金春香／紐約報導
15日起紐約會將用於醫護人員的疫苗重新分配給州內有併發疾病的民眾。（州長辦公室提供）
15日起紐約會將用於醫護人員的疫苗重新分配給州內有併發疾病的民眾。（州長辦公室提供）

州內醫院工作人員接種比率截至4日達75%，州長葛謨(Andrew Cuomo)5日宣布15日起，用於醫護人員的疫苗將分配給有心臟病、癌症、哮喘等併發疾病的民眾；當日起，州內監獄65歲以上及體弱犯人可開始打疫苗，預計有1075人符合注射資格。

葛謨表示，根據數據，94%的新冠死亡者都患有併發疾病或其他基礎疾病，而目前75%的州內醫護人員都已經接種，基本達到目標，因此他希望各醫院再用一周時間說服還未接種員工接種，然後從15日起，將用於醫護人員的疫苗分配給有併發疾病的民眾。

州府仍在與聯邦疾病防治中心(CDC)商討具體哪些併發症符合資格，但根據5日州府發布的初步名單，患有癌症、心臟病、高血壓、肺部疾病、慢性腎臟疾病、免疫力系統疾病、嚴重肥胖、糖尿病、阿茲海默症、肝病者都將有資格接種，雖然孕婦也在名單上，但最好提前諮詢醫生。

葛謨再次指出非洲裔接種疫苗比率過低問題，州內僅有39%的非洲裔願意接種，而該數字在白人、西語裔和亞裔群體分別為78%、54%和54%；首批接種的醫護人員中，非洲裔有17%可接種，但實際接種率僅10%，在1b必要領域員工群體中，有17%的可接種非洲裔，但實際接種率僅為5%。

州內再新增15例英國變種病毒感染者，總數達59例，其中紐約市有18例、威徹斯特郡(Westchester)四例、蘇福克郡(Suffolk)六例、納蘇郡(Nassau)八例、州湯普金斯郡(Tompkins County)四例、薩拉托加郡(Saratoga County)七例。

葛謨當日在疫情簡報會上與新州州長墨菲(Phil Murphy)視頻連線，二人指出，紐約、新州和康州為新冠付出的代價遠高於其他州，因為病毒最初進入美國，是從歐洲航班帶進紐約和新州，聯邦在向各州提供3500億元疫情援助時，一定要公平分配。

葛謨並再次要求聯邦廢除州所得稅、地稅、銷售稅(SALT)抵扣上限，指出SALT每年給紐約造成120億元的損失，一天不廢除，紐約納稅人就要支付一天3400萬元他們本不應該繳納的稅。

紐約市 葛謨 疫苗

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