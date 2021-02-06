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法拉盛公車道裝攝像機抓違規 8日開始60天警告期

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛公車專用道中文示意圖。(市交通局提供)
法拉盛公車專用道中文示意圖。(市交通局提供)

市交通局(DOT)5日宣布法拉盛市中心公車專用道執法細則，8日(周一)起進入60天警告期(Warning Period)，這段期間違規司機只會收到警告信；60天警告期滿後將開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，初犯罰50元，累犯最高罰250元，若違規遭警員當場攔停，除了罰款還會扣除駕照點數。

法拉盛市中心公車專用道計畫是市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目一部分，規定除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；該計畫試行至2022年1月，一周七天、每天24小時不間斷執行。

根據市交通局消息，該計畫從8日起進入60天警告期，相關路段的攝像機將投入使用，違反規定的私家車在此期間不會被開罰單，但將收到一封警告信；60天後，違者若被攝像機拍到，雖不會被扣除駕照點數，但初犯需繳50元罰款，一年內違規超過五次者，將面臨高250元罰款。

市警109分局的警員則提醒，60天警告期滿後，若違規車輛被警員攔停，除需繳納罰款外，還會被扣除駕照點數。

市交通局表示，將與紐約市警合作，並延長公車專用道監控時間，保證公車專用道順利進行；當局以五大區20餘條已安裝攝像頭的公車線路舉例，稱這些線路的公車通勤速度提高10%到30%。

法拉盛商改區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，根據州法規定，市府新規需在60天的警告期後，才向違規車輛開罰，他提醒駕駛在警告期內仍應謹慎駕駛，避免被執法人員攔停，耽誤更多通勤時間。

余鈿崧說，雖然法拉盛市中心實施公車專用道，但北方大道與三福大道間的緬街，以及凱辛納大道並未關閉，附近停車場也可使用，民眾仍可駕車繞道前往法拉盛，期盼民眾勿因該計畫的實施，放棄到法拉盛購物、用餐。

若小商家生意受到負面影響，余鈿崧鼓勵商家寄郵件至[email protected]，商改區將代表商家向市交通局陳情，商討計畫實施細則。

市交通局宣布，法拉盛市中心公車專用道計畫8日起進入60天警告期，警告期過後，若被...
市交通局宣布，法拉盛市中心公車專用道計畫8日起進入60天警告期，警告期過後，若被攝像機拍到違規，最高可罰250元。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛市中心公車專用道已設警告牌和攝像機。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛市中心公車專用道已設警告牌和攝像機。(記者牟蘭／攝影)
市交通局5日宣布，法拉盛市中心公車專用道計畫8日起進入60天警告期，警告期過後違...
市交通局5日宣布，法拉盛市中心公車專用道計畫8日起進入60天警告期，警告期過後違者最高罰250元。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛公車專用道中文海報。(市交通局提供)
法拉盛公車專用道中文海報。(市交通局提供)
法拉盛市中心公車專用道計畫實施前，市中心街道車水馬龍。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛市中心公車專用道計畫實施前，市中心街道車水馬龍。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛專用公車道的警示牌上方已裝設攝像頭。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛專用公車道的警示牌上方已裝設攝像頭。(記者牟蘭／攝影)

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