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法拉盛公車道實施 沒人想逛街市中心宛如空城

記者牟蘭／紐約報導
理查茲承諾日後走訪當地、聽取民意，代表商民與市府溝通，或調整法拉盛公車專用道實施的時間。(視頻截圖)
理查茲承諾日後走訪當地、聽取民意，代表商民與市府溝通，或調整法拉盛公車專用道實施的時間。(視頻截圖)

多名華裔商民5日一場線上會議中反應，當地公車專用道實施後，法拉盛人流量大減、宛如「空城」，使已被疫情重創的經濟雪上加霜；對此，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)承諾將會走訪當地、聽取民意，代表商民與市府溝通，或調整該計畫一周七天、每天24小時的實施時間。

第20選區的市議員參選人尹導5日邀請理查茲與少數族裔社區對話，多位社區代表在線上發言，探討社區的教育、經濟與交通問題發展，其中多名與會人士批評上月實施的法拉盛公車專用道計畫。

社區人士羅維宗在會上表示，公車專用道實施後，導致當地人流量大減，法拉盛市中心常常宛如「空城」，讓商家已被疫情重創的生意雪上加霜；他說，許多小商家生意大減只能關門歇業，房東更無法收租，欠繳房貸，幾家小型銀行甚至發出求救信號，造成經濟的惡性循環。

紐約居民聯盟創始人臧東慧表示，市府曾列舉多項調查，宣稱多數民眾需搭乘公共交通才能到達法拉盛，但根據華裔義工抽樣調查十名路人，都稱須通過駕駛私家車抵達當地購物，他批評市府使用疫情前的數據，推廣這項不適合當地發展的計畫。

羅維宗說，部分皇后區附近的社區，雖然與法拉盛的直線距離短，但民眾若搭乘公共交通，需要花費兩到三倍的通勤時間，以森林小丘為例，民眾需在當地換乘至少兩次地鐵或公車，才能抵達法拉盛；他邀請理查茲走訪法拉盛，傾聽小商家的心聲，取消或更改這一計畫的實施細則。

對此，理查茲表示，他接受華人商家的邀請，承諾日後走訪法拉盛，聽取民意；他說，他願意代表商民與市府溝通，或調整該計畫實施的時間，例如只在平日上班高峰期實施，解決商民面臨的問題。

法拉盛 疫情 皇后區

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