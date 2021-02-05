曼哈頓華埠包厘街46號外牆坍塌 周邊華裔商家受阻閉店

包厘街46號外牆坍塌，周邊華裔商家受阻閉店。(讀者提供)

曼哈頓華埠 金豐大酒樓包厘街(Bowery)一側的外牆於5日早發生坍塌，事故發生後，轄區市警五分局和市消防局趕到將現場圍起，並通知市樓宇局以善後；所幸無路過民眾受傷，但周邊一些華裔商家卻不得不因為等待清理現場和樓體安全評估而閉店謝客。

五分局表示，事故時發生在當日一早8時15分左右，位於包厘街46號的外牆梯發生大面積坍塌，位於三層的外牆體以及金豐大酒樓幾字的標誌悉數墜落。

消防局隨後也趕到現場確認無人被墜物砸中受傷，但周圍仍有不少民眾圍觀，且因前幾日的大雪尚未融化，一些積雪被堆在路邊，加上墜物的阻撓使周邊的貝肯莊(Bake Culture)以及鹿鳴春(Joe's Shanghai)不得不暫停營業。

記者聯繫到金豐對此事件進行回應，其表示，該樓宇並不屬於金豐所有，而和鄰近酒店屬同一房東 ；五分局也表示，已經聯繫樓宇局報備了此事故，相信不久他們便會派出監察員對樓體及外牆做出安全係數評估。

目前房東已在現場協調事故清理，並安排後續進行修繕，但率先應該安裝腳手架(Scaffolding)以保證路過民眾的安全。