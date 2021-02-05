我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登外交政策演說分析 聚焦沙、俄 反轉川普外交路線

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

曼哈頓華埠包厘街46號外牆坍塌 周邊華裔商家受阻閉店

記者張晨／紐約報導
包厘街46號外牆坍塌，周邊華裔商家受阻閉店。(讀者提供)
包厘街46號外牆坍塌，周邊華裔商家受阻閉店。(讀者提供)

曼哈頓華埠金豐大酒樓包厘街(Bowery)一側的外牆於5日早發生坍塌，事故發生後，轄區市警五分局和市消防局趕到將現場圍起，並通知市樓宇局以善後；所幸無路過民眾受傷，但周邊一些華裔商家卻不得不因為等待清理現場和樓體安全評估而閉店謝客。

五分局表示，事故時發生在當日一早8時15分左右，位於包厘街46號的外牆梯發生大面積坍塌，位於三層的外牆體以及金豐大酒樓幾字的標誌悉數墜落。

消防局隨後也趕到現場確認無人被墜物砸中受傷，但周圍仍有不少民眾圍觀，且因前幾日的大雪尚未融化，一些積雪被堆在路邊，加上墜物的阻撓使周邊的貝肯莊(Bake Culture)以及鹿鳴春(Joe's Shanghai)不得不暫停營業。

記者聯繫到金豐對此事件進行回應，其表示，該樓宇並不屬於金豐所有，而和鄰近酒店屬同一房東；五分局也表示，已經聯繫樓宇局報備了此事故，相信不久他們便會派出監察員對樓體及外牆做出安全係數評估。

目前房東已在現場協調事故清理，並安排後續進行修繕，但率先應該安裝腳手架(Scaffolding)以保證路過民眾的安全。

包厘街46號外牆坍塌，周邊華裔商家受阻閉店。(讀者提供)
包厘街46號外牆坍塌，周邊華裔商家受阻閉店。(讀者提供)

房東 華埠 曼哈頓

上一則

布魯克林華男涉郵寄毒品 法官同意以25萬元交保候審

下一則

華女曼哈頓華埠遭非洲裔男子尾隨摸屁股

延伸閱讀

紐約客談／新複選制 可望避免華裔候選人鷸蚌相爭

紐約客談／新複選制 可望避免華裔候選人鷸蚌相爭
長樂南鄉聯合總會 挺3閩籍子弟角逐市議員

長樂南鄉聯合總會 挺3閩籍子弟角逐市議員
紐約客談／載浮載沉的華埠社區 你我可當浮木

紐約客談／載浮載沉的華埠社區 你我可當浮木
疫情衝擊一年 華埠「屹立不搖」

疫情衝擊一年 華埠「屹立不搖」

疫情衝擊一年 紐約曼哈頓華埠「屹立不搖」

疫情衝擊一年 紐約曼哈頓華埠「屹立不搖」

菸店兌彩金被拒 曼哈頓華男狂打店員開寶馬逃逸

菸店兌彩金被拒 曼哈頓華男狂打店員開寶馬逃逸

熱門新聞

紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22
紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

2021-02-01 06:00

新冠變種傳染力更強更致命,你的口罩防的住嗎?

2021-01-21 14:54
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14

1張圖／紐約州新增確診降到5925例 160人死

2021-02-03 20:15
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰