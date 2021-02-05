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白思豪又要挪用第2劑疫苗 州府：遵循CDC規定

記者和釗宇／紐約報導
州衛生廳長扎克發表聲明，反對動用第二劑疫苗用作第一針，稱這是遵循聯邦疾病防治中心的規定。（州長辦公室提供）
州衛生廳長扎克發表聲明，反對動用第二劑疫苗用作第一針，稱這是遵循聯邦疾病防治中心的規定。（州長辦公室提供）

新冠疫苗供應增長緩慢，市長白思豪(Bill de Blasio)4日致信州府，要求州府允許紐約市動用第二劑疫苗作為第一劑使用，以擴大接種範圍；但州衛生廳長扎克(Howard Zucker)隨後發表聲明，反對動用第二劑疫苗，稱這是遵循聯邦疾病防治中心(CDC)的規定，若聯邦決定開放，州長葛謨(Andrew Cuomo)就會下令全州範圍內釋放疫苗。

白思豪幾乎每日記者會都會呼籲動用第二劑疫苗庫存，他表示，第一劑庫存仍然緊缺，阻礙市府加速疫苗接種；數據顯示，截至5日，全市第一劑疫苗僅剩不到14萬1000劑，此前接種點因受暴風雪影而關閉，預約的民眾已改期至近兩日接種，第一劑很快將用完；同時市府目前有超過32萬1000劑第二針疫苗。

白思豪說，「我們知道拜登政府每周都會增加供應，在此情況下，現在仍不開放第二劑庫存用作第一劑是沒有道理的；即使不打第二針，第一針也能提供50%的保護作用，防疫局面就會不一樣。」

不過，州衛生廳長扎克在一份聲明中駁回白思豪的請求；扎克說，州衛生廳定期與CDC聯繫，而且CDC4日當天確認，反對動用第二劑疫苗用作第一劑；他還說，一旦CDC同意動用第二劑庫存，州長葛謨也已準備好在全州範圍內分配第二劑庫存。

扎克表示，民眾小幅推遲第二針接種是否會影響疫苗的整體免疫能力尚在討論之中，儘管或許問題不大，但會出現隱憂，「現在接種預約本已困難，如果放開第二劑庫存後，導致不少民眾無法如時預約第二針接種，就會造成公共焦慮；而且，目前民眾對疫苗接種工作和供應量的信心並不高，即便因為暴風雪而推遲接種也已引起擔憂。」

葛謨此前也表示，目前聯邦政府規定禁止挪用第二針，是因為無法確定疫苗未來的增產規模；他說，輝瑞疫苗和莫德納疫苗第一針接種21天和28天後就須打第二針，如果允許第二針用作第一針打，屆時第二針疫苗的需求量就會出現指數型增長，但目前的供應量無法保證，因此不能放開。

截至5日，全市僅剩不到14萬1000劑第一劑疫苗。（州長辦公室提供）
截至5日，全市僅剩不到14萬1000劑第一劑疫苗。（州長辦公室提供）
白思豪4日致信州府，要求州府允許紐約市動用第二劑疫苗作為第一針使用，但被拒絕。 ...
白思豪4日致信州府，要求州府允許紐約市動用第二劑疫苗作為第一針使用，但被拒絕。 （市長辦公室提供）

疫苗 白思豪 CDC

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