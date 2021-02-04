我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

紐約市交通局長 加特曼接任：兩年新增1萬個單車停靠樁

記者和釗宇／紐約報導
白思豪任命布魯克林海軍造船廠主席加特曼(圖)擔任市交通局長。（市長辦公室提供）
白思豪任命布魯克林海軍造船廠主席加特曼(圖)擔任市交通局長。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)3日任命布魯克林海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)主席加特曼(Henry Gutman)擔任新任市交通局長，現任代理局長福吉奧(Margaret Forgione)將擔任第一副局長；加特曼表示，將在2023年之前建成1萬個單車停靠樁，希望市民登錄網站nyc.gov/cityracks，踴躍建議安裝地點。

加特曼有40年律師經驗，長期負責智慧財產權保護領域的案子；同時他也是白思豪的長期支持者，根據競選捐款紀錄，他曾在白思豪兩次競選市長時捐款超過1萬2000元。

自新冠疫情開始以來，紐約市的公共交通使用率大幅下降，單車使用率則急速上升，但停放單車的設施仍然缺乏，目前全市平均每116輛單車才共享一個停靠樁；加特曼上任便和白思豪一同宣布，要在2022年底之前新建1萬個單車停靠樁，此舉將把全市單車停靠樁的數量增至大約3萬8000個，「這將吸引更多市民騎單車，而不是開車，改變全市的騎行生態。」

此外，加特曼還保證將擴大紐約市的開放街道項目和室外用餐項目，並繼續推動「零死亡願景」(Vision Zero)，降低交通事故死亡人數。

白思豪則將加特曼形容為「能幫我幹成事」的人，但這一任命也引起爭議，因為加特曼管理公共交通的經驗較少，而已經在交通局工作30年的代理局長福吉奧則經驗豐富；前市交通局長創滕伯格(Polly Trottenberg)已加入拜登政府擔任聯邦運輸部副部長，局長一職由福吉奧代理。

白思豪表示，加特曼過往成就顯著，「我曾見他處理很多非常棘手的情況，在複雜的社區問題上幫助人們達成共識。」他還說，福吉奧並無興趣擔任交通局一把手。

加特曼目前還擔任布魯克林大橋公園董事，他還從2019年起擔任白思豪組建的布碌崙/皇后區快速路(BQE，又稱I-278)翻修項目顧問組成員。

加特曼表示，將在2023年之前建成1萬個單車停靠樁。（市交通局提供）
加特曼表示，將在2023年之前建成1萬個單車停靠樁。（市交通局提供）

白思豪 紐約市 布魯克林

上一則

有表演、年菜示範…法拉盛文藝中心新春廟會 14日線上開鑼

下一則

洋基球場接種點明啟用 限布朗士居民

延伸閱讀

白思豪任命布碌崙海軍造船廠主席加特曼任交通局長

白思豪任命布碌崙海軍造船廠主席加特曼任交通局長
暴風雪3部曲？紐約周末又兩場

暴風雪3部曲？紐約周末又兩場
紐約擴大接種疫苗 地方政府可自定範圍

紐約擴大接種疫苗 地方政府可自定範圍
慶紐約192年歷史酒吧重生 店家名變街名

慶紐約192年歷史酒吧重生 店家名變街名
白思豪：暴雪已經過去 紐約公校、疫苗接種點明日重開

白思豪：暴雪已經過去 紐約公校、疫苗接種點明日重開
和白思豪唱反調…資優班今年考試 教育政策小組不同意

和白思豪唱反調…資優班今年考試 教育政策小組不同意

熱門新聞

紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22
紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

2021-02-01 06:00
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04

美疾控中心口罩品牌抽查報告，你的通過檢測了嗎?

2021-01-21 14:54

1張圖／紐約州新增確診降到5925例 160人死

2021-02-03 21:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟