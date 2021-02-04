紐約市交通局長 加特曼接任：兩年新增1萬個單車停靠樁

白思豪任命布魯克林海軍造船廠主席加特曼(圖)擔任市交通局長。（市長辦公室提供）

市長白思豪 (Bill de Blasio)3日任命布魯克林 海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)主席加特曼(Henry Gutman)擔任新任市交通局長，現任代理局長福吉奧(Margaret Forgione)將擔任第一副局長；加特曼表示，將在2023年之前建成1萬個單車停靠樁，希望市民登錄網站nyc.gov/cityracks，踴躍建議安裝地點。

加特曼有40年律師經驗，長期負責智慧財產權保護領域的案子；同時他也是白思豪的長期支持者，根據競選捐款紀錄，他曾在白思豪兩次競選市長時捐款超過1萬2000元。

自新冠疫情開始以來，紐約市 的公共交通使用率大幅下降，單車使用率則急速上升，但停放單車的設施仍然缺乏，目前全市平均每116輛單車才共享一個停靠樁；加特曼上任便和白思豪一同宣布，要在2022年底之前新建1萬個單車停靠樁，此舉將把全市單車停靠樁的數量增至大約3萬8000個，「這將吸引更多市民騎單車，而不是開車，改變全市的騎行生態。」

此外，加特曼還保證將擴大紐約市的開放街道項目和室外用餐項目，並繼續推動「零死亡願景」(Vision Zero)，降低交通事故死亡人數。

白思豪則將加特曼形容為「能幫我幹成事」的人，但這一任命也引起爭議，因為加特曼管理公共交通的經驗較少，而已經在交通局工作30年的代理局長福吉奧則經驗豐富；前市交通局長創滕伯格(Polly Trottenberg)已加入拜登政府擔任聯邦運輸部副部長，局長一職由福吉奧代理。

白思豪表示，加特曼過往成就顯著，「我曾見他處理很多非常棘手的情況，在複雜的社區問題上幫助人們達成共識。」他還說，福吉奧並無興趣擔任交通局一把手。

加特曼目前還擔任布魯克林大橋公園董事，他還從2019年起擔任白思豪組建的布碌崙/皇后區快速路(BQE，又稱I-278)翻修項目顧問組成員。