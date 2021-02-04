皇后區24選區市議員補選 根納羅暫領先 朗斯曼賀回歸

第24選區市議員參選人根納羅目前以近六成的得票率暫時領先，有望重返市議會。(根納羅競選團隊提供)

皇后區第24選區市議員補選於2日舉行，根據紐約市 選舉委員會截至3日的非正式結果，在投票 日選票統計98%後，曾於2002年至2013年任該選區市議員的根納羅(Jim Gennaro)以近六成的得票率暫時領先，有望重返市議會。正式的選舉結果要在幾周後出爐。

此次選舉是全市首次採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)新制度，在所有選票開出後，若根納羅仍保持50%以上的得票率，便成為獲勝者，無需第二輪計票。

目前，根納羅的得票率遙遙領先，得益於秋園丘(Kew Gardens Hills)的東正猶太社區的大量投票；參選人艾哈邁德(Moumita Ahmed)贏得15.6%的選票，其餘六名參選人的得票率均不到10%，六人加起來的票數占24%。

根納羅(Jim Gennaro)發聲明表示，早期的選票統計表明他可能會在此選舉中獲勝，「感謝所有的支持者以及無私奉獻時間和精力的志願者，我會尊重所有選票的統計程序，期待最終結果出爐。」

華裔居民日益增多的第24選區覆蓋皇后區秋園丘、新鮮草原(Fresh Meadows)、牙買加莊園(Jamaica Estates)等社區，此次特殊選舉是為選出接替赴州府奧伯尼就任新職的前市議員朗斯曼(Rory Lancman)。根據目前的選票統計，朗斯曼認為根納羅勝選已沒有懸念，並在推特上發文恭喜根納羅重返市議會，也感謝其他參選人。

根納羅於2002年上任24選區市議員，兩次連任，2013年任期滿後，朗斯曼接任。根納羅曾任市議會環境委員會主席，他希望進一步實現其可持續發展目標。此外，他支持保留紐約市警的預算、支持停止關閉雷克島監獄 計畫，反對在秋園設新監獄。

此特別選舉的獲勝者任期至今年底，今年6月初選和11月普選的勝出者將於明年起上任。根納羅和其他五名參選人均表示，計畫再次參加6月民主黨初選。