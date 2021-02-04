我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

法拉盛7天平均陽性率15.12% 全市最高

記者牟蘭／紐約報導
郵遞區號為11355的法拉盛社區，七天病毒檢測陽性率名列全市第一。(記者牟蘭／攝影)
郵遞區號為11355的法拉盛社區，七天病毒檢測陽性率名列全市第一。(記者牟蘭／攝影)

郵遞區號為11355的皇后區法拉盛，七天病毒檢測陽性率已赫然成為全紐約市第一，高達15.12%；亞美醫師協會總裁暨會長劉季高3日對此表示，部分華裔居民疲於防疫的心態、節日季聚會、當地非法分租現象頻發，以及路口無證小販群聚，還有非法賭檔聚賭等，均導致當地陽性率飆升；他呼籲民眾提高警惕，做好防疫措施，控制病毒傳播。

劉季高表示，法拉盛地理位置特殊，毗鄰拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)和甘迺迪國際機場(JFK)，外來旅客更易將病毒傳播至當地社區；他說，節日期間，當地陽性病例再度飆升，一大主因是由於華裔民眾疏於防疫，許多民眾從外地返回紐約參加家庭聚會，導致病毒擴散。

另一方面，劉季高說，法拉盛等華人聚集地非法分租現象嚴重，一個公寓單位或一棟獨立屋內，甚至分割成可居住十幾人、幾十人的房間，再分租給他人；他表示，這樣群聚的居住環境造成了防疫漏洞，若一人染疫，其餘租客共用廚房與洗手間等公共區域，更易感染病毒。

劉季高補充，由於法拉盛市中心人口密集，疫情爆發後，街道上出現大量的無證攤販，部分地區路口較窄，行人根本無法保持六呎的社交距離，造成疫情在無形中蔓延。

此外，劉季高說，一些民眾戴了口罩和手套後，認為有了「保護傘」，反而不注意面部與手部的清潔，讓病毒「有機可乘」；他表示，樣式好看的布口罩與其他材質的口罩，並不能防止新冠病毒傳播，建議民眾購買一級到三級的醫用口罩，以正確方式配戴，定期更換，做足防護措施。

劉季高提醒，民眾對於防疫仍有誤區，一些民眾認為施打新冠疫苗後，就不會染疫，但他以親身經歷舉例說，他接種新冠疫苗兩周後，並沒有產生抗體，呼籲民眾即使已接種新冠疫苗，也應持續遵守防疫規定。

雖然市府公布的數據顯示，截至1月31日，法拉盛七天病毒檢測陽性率名列紐約市第一，但劉季高說，這個數據並不一定說明華裔的染疫人數飆升，該區域還有猶太裔等許多外族裔居住；他建議民眾以平常心抗疫，除了戴口罩、保持六呎社交距離外，還應減少外出與聚會，若出現咳嗽等症狀，需及時檢測，若檢測結果為陽性，應居家隔離。

華人聚居的法拉盛，郵遞區號為11355的區域，截止1月31日，七天病毒檢測陽性率...
華人聚居的法拉盛，郵遞區號為11355的區域，截止1月31日，七天病毒檢測陽性率名列全市第一。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛疫情指數再度飆升，社區的美食廣場十分冷清。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛疫情指數再度飆升，社區的美食廣場十分冷清。(記者牟蘭／攝影)

防疫 法拉盛 紐約市

上一則

雪後返校戶外活動減 家長憂染疫風險增

延伸閱讀

法拉盛7天平均陽性率逾15% 紐約市之冠 華裔防疫已疲

法拉盛7天平均陽性率逾15% 紐約市之冠 華裔防疫已疲
紐約法拉盛文藝中心牛年華人新春廟會14日線上登場

紐約法拉盛文藝中心牛年華人新春廟會14日線上登場
參選紐約法拉盛市議員 黃敏儀獲聯合教師工會背書

參選紐約法拉盛市議員 黃敏儀獲聯合教師工會背書
暴雪+公車專用道計畫 法拉盛華人超市冷清清

暴雪+公車專用道計畫 法拉盛華人超市冷清清
疫情衝擊一年 華埠「屹立不搖」

疫情衝擊一年 華埠「屹立不搖」

雪太大！ 法拉盛街道5小時還掃不完

雪太大！ 法拉盛街道5小時還掃不完

熱門新聞

紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22
紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

2021-02-01 06:00
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04

美疾控中心口罩品牌抽查報告，你的通過檢測了嗎?

2021-01-21 14:54

1張圖／紐約州新增確診降到5925例 160人死

2021-02-03 21:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟