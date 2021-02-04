法拉盛7天平均陽性率15.12% 全市最高

郵遞區號為11355的法拉盛社區，七天病毒檢測陽性率名列全市第一。(記者牟蘭／攝影)

郵遞區號為11355的皇后區法拉盛 ，七天病毒檢測陽性率已赫然成為全紐約市 第一，高達15.12%；亞美醫師協會總裁暨會長劉季高3日對此表示，部分華裔居民疲於防疫 的心態、節日季聚會、當地非法分租現象頻發，以及路口無證小販群聚，還有非法賭檔聚賭等，均導致當地陽性率飆升；他呼籲民眾提高警惕，做好防疫措施，控制病毒傳播。

劉季高表示，法拉盛地理位置特殊，毗鄰拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)和甘迺迪國際機場(JFK)，外來旅客更易將病毒傳播至當地社區；他說，節日期間，當地陽性病例再度飆升，一大主因是由於華裔民眾疏於防疫，許多民眾從外地返回紐約參加家庭聚會，導致病毒擴散。

另一方面，劉季高說，法拉盛等華人聚集地非法分租現象嚴重，一個公寓單位或一棟獨立屋內，甚至分割成可居住十幾人、幾十人的房間，再分租給他人；他表示，這樣群聚的居住環境造成了防疫漏洞，若一人染疫，其餘租客共用廚房與洗手間等公共區域，更易感染病毒。

劉季高補充，由於法拉盛市中心人口密集，疫情爆發後，街道上出現大量的無證攤販，部分地區路口較窄，行人根本無法保持六呎的社交距離，造成疫情在無形中蔓延。

此外，劉季高說，一些民眾戴了口罩和手套後，認為有了「保護傘」，反而不注意面部與手部的清潔，讓病毒「有機可乘」；他表示，樣式好看的布口罩與其他材質的口罩，並不能防止新冠病毒傳播，建議民眾購買一級到三級的醫用口罩，以正確方式配戴，定期更換，做足防護措施。

劉季高提醒，民眾對於防疫仍有誤區，一些民眾認為施打新冠疫苗後，就不會染疫，但他以親身經歷舉例說，他接種新冠疫苗兩周後，並沒有產生抗體，呼籲民眾即使已接種新冠疫苗，也應持續遵守防疫規定。

雖然市府公布的數據顯示，截至1月31日，法拉盛七天病毒檢測陽性率名列紐約市第一，但劉季高說，這個數據並不一定說明華裔的染疫人數飆升，該區域還有猶太裔等許多外族裔居住；他建議民眾以平常心抗疫，除了戴口罩、保持六呎社交距離外，還應減少外出與聚會，若出現咳嗽等症狀，需及時檢測，若檢測結果為陽性，應居家隔離。