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楊安澤籲准40歲以上市民接種 疫情嚴重區優先

記者和釗宇／紐約報導
楊安澤呼籲市府應擴大接種範圍，為所有40歲以上市民接種，並受疫情影響最深的社區居民優先接種。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤呼籲市府應擴大接種範圍，為所有40歲以上市民接種，並受疫情影響最深的社區居民優先接種。（記者和釗宇／攝影）

已經感染新冠肺炎的紐約市長華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)3日呼籲，隨著新冠疫苗供應逐步增加，市府應擴大接種範圍，為所有40歲以上市民接種，並受疫情影響最深的社區居民優先接種。

楊安澤援引數據稱，皇后區在全市五區中病例最多，但是人均醫院床位卻最少，每千人僅有1.8張床位，相比之下曼哈頓每千人五張床位；同時，一名護士不應照顧四名以上病患，但去年春天疫情高峰時期，皇后區中心醫院(Queens Hospital Center)急診室的護士病人比高達1比23，布朗士區的雅各比中心醫院(Jacobi Medical Center)則為1比15；他認為，疫情受創更嚴重、醫療資源更少的社區，應當優先接種疫苗。

楊安澤表示，他上周六曾看到某一接種點的單日接種能力超過600劑，但卻僅接種了50人，只是因為更多病人沒有預約；他說，市府需要調整接種資格，「在全市疫情最嚴重的前10%的郵遞區號中，所有40歲以上的市民都應該立即接種疫苗；同時，市府必須加大社區投入，確保接種點在市民的步行範圍之內，同時也應允許在接種站直接預約註冊接種。」

此前市府公布的數據顯示，在所有接種疫苗的市民中，非洲裔和西語裔僅占26%，與其53%的總人口占比不符，而且有約25%的疫苗給居住在市外的人接種；他表示，有色人種社區已經在疫情中深受打擊，但是接種疫苗的人數卻最少，市府必須調整疫苗接種政策，確保更加公平的疫苗分配。

楊安澤說，有色人種社區的醫療資源本來就少，結果市府卻把25%的疫苗供應分給了市外的人，白人接種的比率遠高於有色人種，這樣的醫療體系已經失敗；「事實是，我們的疫苗接種計畫非常糟糕，疫苗接種不僅是要救命，而且也是重啟經濟的關鍵。」

疫苗 疫情 楊安澤

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