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感染者也要打疫苗！紐約市第2針儲備充足

記者金春香和釗宇／紐約報導
紐約市衛生局長喬克西(David Chokshi)。(視訊會議截圖)
紐約市衛生局長喬克西(David Chokshi)。(視訊會議截圖)

紐約市衛生局副局長兼首席公平官伊斯特林(Torian Easterling)3日在少數族裔媒體記者會上，對民眾提出的因新冠疫苗數量有限，完成第一針接種後無法及時獲得第二針的擔憂回應表示，只要在六周內完成第二針接種，就可保證疫苗有效性，目前紐約市擁有充足的第二針疫苗儲備。

根據規定，接種輝瑞(Pfizer)疫苗者應在注射第一針21天後注射第二針，接種莫德納(Moderna)疫苗者則要在第一針28天後注射第二針，雖然紐約在本周和接下來兩周內每周能額外獲得16%的疫苗，但整體疫苗供應情況仍然緊缺，加上暴風雪天氣導致眾多疫苗注射點關閉，已經預約者不得不延遲接種。

伊斯特林表示，如果錯過最初預約的第二針疫苗注射，不需緊張，只要在第一針後六周內完成第二針即可，且各級政府都確保紐約市擁有充足第二針疫苗庫存，不會出現供應中斷問題；已經預約接種者，如果無法前往，一定要提前修改預約時間，以保證其他嘗試預約者獲得這一空出的疫苗。

對於此前曾經感染新冠病毒、但已經康復者，伊斯特林表示只要完成隔離，且病毒檢測結果已經是陰性，那麼就需要接種疫苗；最近剛檢測出感染者，暫時不能接種疫苗；而對於通過單株抗體(monoclonal antibody)治療康復的前新冠患者，則需等待90天後才能接種疫苗。

根據市衛生局日前公布的數據，全市新冠疫苗接種的族裔分布極不均衡，白人占接種人數的近一半，非裔、西語裔分別僅占11%和15%，亞裔占接種總人數的15%。

市長移民事務辦公室(MOIA)主任摩斯托菲(Bitta Mostofi)表示，這與長久以來少數族裔對醫療體系及疫苗的不信任有關，注射疫苗時，姓名、生日和住址等信息都全部保密，也不會被問及移民身分，接種疫苗更不會被列入影響移民福利的「公共負擔」(public charge)。

伊斯特林表示，民眾可以使用紐約市民卡(IDNYC)、護照、駕照，或租房居住證明等文件前往接種點。

另外，市衛生局長喬克西(David Chokshi)3日確診新冠肺炎，目前屬於輕症，病情「可控」；他在聲明中表示，已經和市檢測和追蹤小組(Test and Trace Corps)聯繫，確保所有密切接觸者妥善安置。

市衛生局副局長伊斯特林表示，只要在六周內完成第二針接種，就可保證疫苗有效性；圖為...
市衛生局副局長伊斯特林表示，只要在六周內完成第二針接種，就可保證疫苗有效性；圖為曼哈頓民眾接種新冠疫苗。(路透)
市衛生局副局長兼首席公平官伊斯特林表示，只要在六周內完成第二針接種就可保證疫苗有...
市衛生局副局長兼首席公平官伊斯特林表示，只要在六周內完成第二針接種就可保證疫苗有效性。（視訊會議截圖）

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