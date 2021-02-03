紐約客談／載浮載沉的華埠社區 你我可當浮木

華埠許多餐館、商家不敵疫情被迫關門。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠 社區在新冠肺炎疫情 的影響下，社區餐館、商家被迫關門、搬走，雖然社區有不少善心人士四處籌款、主動幫忙，但當所有人都在為了疫情後復甦而努力的同時，身為社區的一份子，我們應該、又能夠如何伸出援手？

不知道你有沒有看過，在探索頻道(Discovery Channel)上，亞馬遜紅火蟻為了在洪水 中活下來，上千隻螞蟻將彼此的嘴巴和腿連在一起，形成一個救生筏；由於火蟻的體毛能捕捉足夠的空氣，底部的螞蟻不會被完全淹沒，牠們可在洪水中存活好幾周，直到抵達另一片乾爽的陸地、重新開始新生活。

疫情下的華埠社區，就有如遭受一波大洪水，有些商家被淹沒在疫情的洪流中；有些商家在岸上期待著洪水快快消退；更有多數商家，在水面載浮載沉，等待著那根能夠讓自己喘口氣的浮木出現，即便社區有不少協助，但需要幫助的商家不計其數，光靠幾根浮木，根本就無法安全地度過洪水的襲擊。

曾經有個中餐館業者跟我說過，疫情中給出大方小費的顧客不少；但也有很多華人消費者錙銖必較，基本上是根本沒有小費的情況，一整天營業下來，不僅沒賺錢，更得自己賠錢；還有華裔外賣郎說，疫情間不少客人要求將餐點放在門口，避免彼此接觸，但有客人藉由不需直接取餐的方式，關在門裡，乾脆「忘記」給小費。

疫情間失業的人不少，並非要求每個人都能掏出錢包，大方地給出慷慨的小費，但如果每個人都能夠多一些同理心，或許就能夠成為餐館的浮木、共同扶持的火蟻，幫助彼此共渡疫情洪流難關。

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