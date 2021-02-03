暴風雪3部曲？紐約周末又兩場

葛謨表示，本周末可能還有兩場暴風雪來襲，形成暴風雪「三部曲」。（州長辦公室提供）

剛剛結束的暴風雪 ，一度導致紐約市 部分公共交通停運，航班大面積取消，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)2日表示，本周末可能還有兩場暴風雪來襲，形成暴風雪「三部曲」。

州府應急管理辦公室主任柯丕(Michael Kopy)說，「預計下一場暴風雪將在周五(5日)下午到來，下州和上州部分地區將受影響；另外，周日(7日)也將迎來另一場規模更大的暴風雪。」

目前，國家氣象局(National Weather Service)並未發出有關紐約地區的暴雪預警，但預估周末將出現降雨；根據天氣預報，周五大部分多雲陰天，最高氣溫華氏41度，降雨概率60%，晚間降雨概率50%；到周六，降雪 概率為30%，最低溫度28度；周日的降雪概率為40%，最低溫度22度。

葛謨表示，目前周末天氣仍在預測當中，但周五可能有暴風雪來襲，周日降雪影響範圍預計會更大，他敦促民眾避免非必要的出行。

目前這一輪暴風雪已經過去，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，本輪暴雪在中央公園降雪量達17.2吋，超過預期；全市公校和新冠疫苗接種點則將於3日重開，餐館室外用餐項目也已恢復；他說，儘管交通限制已取消，但他仍然呼籲民眾盡量不要開車上路，讓清潔局加緊清理道路，並提醒民眾換邊停車將暫停至周六(6日)。