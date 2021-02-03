紐約擴大接種疫苗 地方政府可自定範圍

鑒於疫苗供應增加，葛謨允許地方政府可自行決定是否允許電召車/計程車司機、餐館工人接種。（美聯社）

紐約州新冠疫苗 接種突破200萬劑，州長葛謨 (Andrew Cuomo)2日表示，聯邦政府同意撥給各州的新冠疫苗量增加5%，未來三周疫苗供應將增加20%，並把提供各州疫苗量的10%直接給各州民營藥房；由於供應增加，葛謨表示，將允許各地方郡政府擴大接種範圍，可自行決定是否為電召車及計程車司機、餐館工人和殘障療養院人員接種。

州府數據顯示，全州已經施打200萬2490劑疫苗，其中161萬6563劑為第一針，38萬5927劑為第二針；此外，全州七天新冠檢測陽性率1日降至4.95%，為12月6日以來首次降至5%以下，已經連續25天下降。

葛謨表示，目前疫苗接種面臨的最大困難是供應不足，州府和地方郡政府的接種體系已完備，可隨時加速接種，但卻沒有庫存；他表示，各州州長2日與白宮通話，聯邦政府同意給各州追加5%的供應量，算上此前已經宣布的增供16%，未來三周的供應量將提高20%。

同時，聯邦政府將利用民營藥房擴大接種，未來將每周給民營藥房發放各州疫苗供應量的10%；葛謨表示，紐約州的民營藥房每周的供應量將有3萬劑；聯邦政府還表示，聯邦急難管理局(FEMA)將100%報銷各州自2020年1月起的抗疫支出。

葛謨表示，既然聯邦政府已經增加供應，州府將允許地方政府擴大接種範圍，可按照當地需要，自行決定是否允許電召車/計程車司機、餐館工人和殘障療養院人員接種；紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)此前要求將餐館業者納入接種範圍，紐約市也將於2月14日起有限度恢復堂食。

白思豪一直要求州府和聯邦政府允許動用第二針疫苗用作第一劑接種，以增加接種量；但葛謨表示，目前聯邦政府仍禁止挪用第二針，因為無法確定疫苗未來的增產規模。

葛謨說，輝瑞疫苗和莫德納疫苗第一針接種21天和28天後就須打第二針，如果允許第二針用作第一針打，屆時第二針疫苗的需求量就會出現指數型增長，但目前的供應量無法保證，因此不能開放。

此外，葛謨表示將針對檢測陽性率較高的地區增設檢測點；他說，鑒於紐約市布朗士區陽性率較高，州府將把洋基球場(Yankee Stadium)設為24小時大規模接種站，但只允許布朗士區居民接種，看是否能夠降低地區的陽性率。

葛謨還表示，目前醫護人員的接種率已經從1月18日的63%增至2月1日的75%，有很大進步；但他也說，同一地區不同醫院的醫護接種率仍有較大差異，希望地方政府重視。