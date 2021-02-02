雪太大！法拉盛街道連清五小時掃不完 華人超市冷清清

2日中午，法拉盛超市逐漸恢復客源。(記者牟蘭／攝影)

「奧萊娜」(Orlena)暴風雪襲紐約，紐約市 積雪最高達24吋，法拉盛 市中心街道2日被白雪覆蓋，清潔人員連掃五小時，也未清理乾淨積雪，華人超市業者表示店中1日生意極差，幾乎是20多年開業來顧客最少的一天，期盼暴雪盡早結束，生意恢復正常。

法拉盛商改區 執行主任余鈿崧2日表示，商改區目前有九名非華裔清潔工，1日因暴雪惡劣天氣，部分公共交通停運，三名工作人員堅持到崗，在雪中清掃街道；他說，由於暴雪，2日上班的四名員工，從上午7時到中午12時清掃了五個小時，人行道的積雪仍未清理乾淨。

余鈿崧說，雖然清潔人員一直清理積雪，但市衛生局(Department of Health)鏟雪車會定時清掃馬路積雪，清潔人員剛打掃乾淨的路面又被鏟雪車推滿積雪，讓這些在寒風中工作的人員只能「重新開工」；他呼籲店家及時清掃店門前積雪，避免路人滑倒的意外發生。

連續三日的大雪，給法拉盛當地小商家造成負面影響；中美超市的經理吳建錫表示，該店1日的生意甚至是開業20多年來最差的一天，「一整天幾乎沒有客人光顧，只能提早兩小時關門」。

吳建錫說，雖然天氣惡劣，但超市員工都克服困難到崗上班，翌日的客源逐漸恢復，他期盼暴雪盡早結束，生意早日恢復正常；他說，雖然暴雪恐導致批發商送貨延遲，但各家超市均已提前做好準備，不僅不會漲價，還會提供特價海鮮商品。

在緬街經營一家雜貨店的店主張艾米(音譯)表示，1日暴雪來襲，導致平日只需駕駛20分鐘路程，當天開了近一個小時；她說，由於法拉盛公車專用道計畫，導致私家車較難開進市中心，當天法拉盛幾乎成了空城，生意極差，多數商家都選擇提前關門。