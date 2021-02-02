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頂風冒雪送餐 外賣郎舉步維艱

記者張晨黃伊奕／紐約報導
外賣郎頂風冒雪送餐艱難。（記者洪群超/攝影）
外賣郎頂風冒雪送餐艱難。（記者洪群超/攝影）

紐約市五年未遇的暴風雪於1日來襲，市府發布限行令和極端天氣預警，眾多商家紛紛關門，原本惡劣氣候下外賣生意會暴增的中餐館，也被迫關門；為數不多堅持營業的中餐館，外賣郎們在強風暴雪下也亦步亦趨，頂風冒雪艱難送餐。

曼哈頓中城的中餐館川娛業者薛先生表示，原以為當日的外賣訂單會很多，但不想開門僅半個小時，大雪就幾乎把視線都擋住了，且公共交通也紛紛暫停，「這對仍在堅持上班的人是有風險的」，決定讓員工趕緊把手上已經接到的單做完就回家。

「我早上走了好幾條街送外賣，有的路沒有除雪不好走，就又拿回去，打電話叫客人自己來取。」他表示，下雪天路滑，騎電單車很容易摔跤，「店裡的外賣郎都回家了，也無法堂食，乾脆提早關門大家都省心。」

華裔外賣郎陳勇早上出門上班前已經「全副武裝」，但依舊抵擋不住刺骨的寒風，渾身都凍透，「很冷啊，而且風又大，夾著雪花地打在臉上，很疼，而且還睜不開眼。」而另一個難處就是路況，不斷飄落的雪花層層覆蓋住道路，車根本騎不動，騎一段，推一段，但不管是騎是走，都比原來費勁得多。

「沒做過外賣的人，是體會不到這種苦的，像今天這樣的天氣在外面跑一天，不管是身體還是心理都要比一個艷陽天多付出十倍百倍，再多的錢也補不回來。 」他說。

布碌崙(布魯克林)8大道美食林餐館老闆林錚也指出，因為天氣太惡劣，外賣郎根本沒法送餐，所以當天決定暫停營業；「大部分外賣郎都靠電單車送餐，這種天氣根本沒法騎行，加上擔心員工乘坐公共交通不方便，大部分8大道餐館當日都關門了。」

在曼哈頓、8大道、史泰登島等地都經營有餐館的九十九號餐廳集團負責人林里舉表示，原本他們計畫1日正常營業，結果發現這場大雪非同尋常，立即通知所有店鋪負責人暫停營業。

8大道大部分商家關門。（記者黃伊奕／攝影）
8大道大部分商家關門。（記者黃伊奕／攝影）
大雪封城華埠商家紛紛閉門，華裔外賣郎冒雪半推半走餬口更難。(記者張晨/攝影)
大雪封城華埠商家紛紛閉門，華裔外賣郎冒雪半推半走餬口更難。(記者張晨/攝影)
九湯屋曼哈頓店大雪當天第一天營業。（林國耀提供）
九湯屋曼哈頓店大雪當天第一天營業。（林國耀提供）
8大道人跡罕至。(記者黃伊奕／攝影)
8大道人跡罕至。(記者黃伊奕／攝影)
大雪後民眾出門掃雪。（記者黃伊奕／攝影）
大雪後民眾出門掃雪。（記者黃伊奕／攝影）
排隊等候坐車回家的民眾。（讀者提供）
排隊等候坐車回家的民眾。（讀者提供）
一品成都因大雪不得不僅提供自取。（Sophia提供）
一品成都因大雪不得不僅提供自取。（Sophia提供）

8大道 中餐館 曼哈頓

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