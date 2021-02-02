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積雪達2呎 紐約進入緊急狀態 全市公校今續停到校上課

記者和釗宇／紐約報導
紐約迎來連三日的暴雪，中央公園1日銀裝素裹。(記者張晨/攝影)
紐約迎來連三日的暴雪，中央公園1日銀裝素裹。(記者張晨/攝影)

美東地區自1月31日晚進入連三天的暴雪天氣，在紐約市、長島和哈德遜中部地區，積雪最高達24吋，紐約州府、市府均宣布進入緊急狀態；暴雪導致全州44個郡進入緊急狀態，紐約市地鐵於2月1日下午2時起暫停地上路段服務，州府運營的下州新冠疫苗接種點2日也關閉，紐約市公校則2日繼續暫停到校上課，換邊停車也將暫停至周六(6日)。

這場名為「奧萊娜」(Orlena)的暴風雪1日和2日預計給紐約帶來16到24吋的降雪，降雪量為五年來罕見的大，波及除西紐約地區以外的紐約州全境；州長葛謨(Andrew Cuomo)1日宣布全州44個郡進入緊急狀態，提醒當地民眾留意交通信息，並避免非必要出行。

市捷運局總裁芬伯格(Sarah Feinberg)，捷運局在暴雪期間暫停紐約市地鐵地上路段的地鐵服務，待風暴過後才能恢復；公車服務雖保持正常，但若降雪量繼續增大，也可能隨時關閉，請民眾隨時留意信息發布。

葛謨還表示，賈維茨中心(Javits Center)、石溪州大(SUNY Stony Brook)等五個州府在下州的運營新冠疫苗接種點2日都關閉，所有原定2日接種的預約改期，而上州部分接種點2日將延至早上10時開門；民眾將收到有關預約改期的郵件或短訊通知。

紐約市府也宣布進入緊急狀態，從2月1日早6時至2日早6時要求非必要車輛避免出行，只有那些與公共服務及醫療相關的工作人員——如急救、藥房和雜貨店員工、餐館和外送人員才允許上路；市長白思豪(Bill de Blasio)也宣布全市公校1日、2日暫停到校上課，所有學生改線上教學，預計3日可恢復；市清潔局長葛雷森(Edward Grayson)表示，市府已經出動700台撒鹽車和2000名清潔工清理道路。

他還宣布，換邊停車也將暫停至周六(6日)，全市1日和2日的所有新冠疫苗接種預約都將改期；白思豪表示，「在惡劣天氣中我們必須保證市民的安全，不能讓老人冒風險來接種；目前我們的庫存充足，預約改期之後也能很快接種。」

紐約迎來連三日的暴雪，市府出動700台撒鹽車和2000名清潔工清理道路。（記者洪...
紐約迎來連三日的暴雪，市府出動700台撒鹽車和2000名清潔工清理道路。（記者洪群超/攝影）
紐約市地鐵於2月1日下午2時起暫停地上路段服務。（州長辦公室提提供）
紐約市地鐵於2月1日下午2時起暫停地上路段服務。（州長辦公室提提供）
暴風雪1日到2日將給紐約帶來16到24吋的降雪，降雪量五年罕見。（記者和釗宇／攝...
暴風雪1日到2日將給紐約帶來16到24吋的降雪，降雪量五年罕見。（記者和釗宇／攝影）
暴風雪1日到2日將給紐約帶來16到24吋的降雪，降雪量五年罕見。（記者和釗宇／攝...
暴風雪1日到2日將給紐約帶來16到24吋的降雪，降雪量五年罕見。（記者和釗宇／攝影）
葛謨宣布全州44個郡進入緊急狀態，提醒當地民眾留意交通信息並避免非必要出行。（州...
葛謨宣布全州44個郡進入緊急狀態，提醒當地民眾留意交通信息並避免非必要出行。（州長辦公室提提供）
市府已經出動700台撒鹽車和2000名清潔工清理道路。（市長辦公室提供）
市府已經出動700台撒鹽車和2000名清潔工清理道路。（市長辦公室提供）
暴風雪1日到2日將給紐約帶來16到24吋的降雪，降雪量五年罕見。（記者和釗宇／攝...
暴風雪1日到2日將給紐約帶來16到24吋的降雪，降雪量五年罕見。（記者和釗宇／攝影）
暴風雪1日到2日將給紐約帶來16到24吋的降雪，降雪量五年罕見。（記者和釗宇／攝...
暴風雪1日到2日將給紐約帶來16到24吋的降雪，降雪量五年罕見。（記者和釗宇／攝影）
市府已經出動700台撒鹽車和2000名清潔工清理道路。（市長辦公室提供）
市府已經出動700台撒鹽車和2000名清潔工清理道路。（市長辦公室提供）
暴風雪將給1日到2日的紐約帶來16到24吋的降雪，降雪量五年罕見。（州長辦公室提...
暴風雪將給1日到2日的紐約帶來16到24吋的降雪，降雪量五年罕見。（州長辦公室提供）
暴風雪1日到2日將給紐約帶來16到22吋的降雪，降雪量五年罕見。（記者和釗宇／攝...
暴風雪1日到2日將給紐約帶來16到22吋的降雪，降雪量五年罕見。（記者和釗宇／攝影）

紐約市 緊急狀態 地鐵

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