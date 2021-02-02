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紐約州新冠陽性率 已連降24日

記者和釗宇╱紐約報導
紐約州長葛謨表示，全州新冠檢測七天平均陽性率已連續24日下降。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨表示，全州新冠檢測七天平均陽性率已連續24日下降。（州長辦公室提供）

紐約州新冠疫情持續好轉，州長葛謨(Andrew Cuomo)1日表示，全州新冠檢測七天平均陽性率已連續24日下降；新冠疫苗接種工作雖然受到暴雪阻礙，但距離接種200萬劑的里程碑已不遠；不過，儘管州府上周同意紐約市從2月14日起有限度恢復堂食，葛謨表示目前疫苗供應仍有限，無法將餐館業人員納入疫苗接種人群。

州府數據顯示，全州1月31日共新增檢測陽性病例8508例，陽性率4.86%；新冠總住院人數未大幅增長，31日新增死亡141人；葛謨表示，全州七天平均檢測陽性率已連續24天下降，顯示假日季的疫情高峰已接近尾聲。

目前，州府已施打139萬3064劑第一針疫苗以及30萬7662劑第二針疫苗，第一針疫苗利用率達90%，總利用率為75%；葛謨表示，雖然暴雪導致部分接種點關閉，但預計全州施打疫苗量將很快達到200萬劑。

不過，葛謨表示，目前的疫苗供應仍緊張；即使聯邦政府已將每周的疫苗供應量增加16%，每周約為30萬劑左右，但全州仍有約710萬民眾有資格接種卻未接種，整體速度依然緩慢。

州府此前允許紐約市餐館從2月14日起恢復堂食，客容量限制在25%，但一些餐館業者也擔憂此舉可能增加感染風險，因此希望能將餐館業者納入疫苗接種範圍；葛謨也認可餐館業者接種的必要性，但他表示，目前疫苗供應不足，無法滿足餐館業者的接種需求。

葛謨說，「我當然希望餐館業者有資格接種，我認為所有人都應有資格接種；但現實情況是，我們沒那麼多供應量」。他還說，如果硬要讓餐館業者接種，就得先取消同等數量的其他人群的接種資格，才能保證接種速度。

紐約州府已施打139萬3064劑第一針疫苗及30萬7662劑第二針疫苗。(州長辦...
紐約州府已施打139萬3064劑第一針疫苗及30萬7662劑第二針疫苗。(州長辦公室提供)

疫苗 葛謨 紐約市

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