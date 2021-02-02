紐約客談／楊安澤會助華裔維權？莫一廂情願

許多華裔 可能認為，2021年紐約市長競選的不同之處在於楊安澤 的參選；一些人可能覺得，如果楊安澤當上市長，華裔的社會地位就能大幅提升。這有點一廂情願了。

就拿華裔最關心的教育問題來說，在日前舉行的市長參選人教育論壇上，包括楊安澤在內的所有主要參選人均表態支持廢除單一考試決定的錄取制度，意味著華裔社區支持的資優班考試、SHSAT可能都岌岌可危，這恐怕要讓華裔大失所望。

這種失望，非洲裔也經歷過；遙想2008年大選時，歐巴馬成為美國歷史上首位非洲裔總統，讓不少非洲裔熱淚盈眶，有一種「翻身農奴把歌唱」的感覺，終於也輪到咱非洲裔做總統了。

然而，即便是非洲裔做了總統，非洲裔遭遇的種族歧視 其實依然沒有減少；無論是馬丁(Trayvon Martin)案、加納(Eric Garner)案，還是去年引發大規模反種族歧視騷亂的佛洛依德(George Floyd)案，無一不折射出非洲裔的境遇仍未有徹底改善。

為什麼會這樣？因為歐巴馬雖然身為非洲裔，但並不代表非洲裔的利益，他代表的是民主黨建制派的利益，而非洲裔對於民主黨建制派利益的一小部分。

華裔也是一樣。即便楊安澤當上市長，難道會成為紐約華裔提高社會地位的救星？太天真了。

無論參選的人是華裔還是非洲裔，都必須抱緊建制派的大腿，才有可能當選，如今主要民主黨市長參選人在教育方面政見趨同，就是這個原因。作為少數族裔中的少數族裔，華裔作為一個整體，維權之路恐仍路漫漫而修遠。（紐約客談，每周二至周六見刊）