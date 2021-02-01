疫苗分配不均 紐約市府被批計畫滯後

全市新冠疫苗接種的族裔人口比例與全市族裔人口比例不符，多名民代批評市府疫苗規畫工作開展太遲。（州長辦公室提供）

市衛生局公布報告顯示全市新冠疫苗 接種的族裔人口比例嚴重不均，包括布魯克林(布碌崙)區長亞當斯(Eric Adams)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等民選官員都批市府疫苗分發計畫工作太滯後，應更多資源傾斜給少數族裔社區。

亞當斯表示，市衛生局拖延到現在才公布疫苗接種的族裔人口數據實在不應該，「少數族裔社區在疫情 中損失最慘重，但市府卻未能給這些社區最有需要接種的人群盡快接種疫苗。」他建議將未來大部分疫苗供應用於加速為少數族裔社區接種，同時應禁止居住在市外的民眾到市內接種點打疫苗。

斯靜格則指出，市府需提高疫苗接種工作的透明度，他批評目前接種計畫工作太滯後，導致少數族裔社區接種人數太少，「儘管疫情是無法預料的，但從疫情一開始我們就知道最終會有疫苗到來；我們曾有好幾個月的時間來規畫疫苗接種，本應該早就把更多資源投入在疫情中已經受損嚴重的少數族裔社區。」他也建議禁止居住在五區外的民眾在市內接種疫苗。

儘管市府將33個少數族裔和低收入民眾為主的郵遞區號納入重點關照對象，但威廉姆斯表示，白思豪對這個話題已經說得太多，疫苗接種族裔差異的數據只能說明白思豪政府的失敗，「我們有六到八個月的時間來計畫這件事，可是我們現在才開始規畫；疫情中受創最嚴重的社區，理應得到更多資源傾斜。」

正在競選紐約市 長的華裔參選人楊安澤也表示，近四分之一的疫苗資源給了非本市居民、近一半疫苗為白人接種，說明紐約市的醫療體系已經失敗，「疫苗分發不僅是結束疫情的關鍵，也是重啟經濟的關鍵；我們需要重新構想紐約市的醫療體系。」