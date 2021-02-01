紐約市疫苗接種 白人占近半

數據顯示，全市新冠疫苗接種的族裔分布極不均衡，白人占接種人數的近一半。（州長辦公室提供）

紐約市 衛生局(Department of Health)1月31日公布的數據顯示，全市新冠疫苗 接種的族裔分布極不均衡，白人占接種人數的近一半，非裔、西語裔分別僅占11%和15%，亞裔 占接種總人數的15%；市府、州府均表示，將在少數族裔社區加強疫苗接種宣傳，為相關社區民眾接種提供便利。

數據顯示，包括居住地不在市內、但已經在紐約市接種疫苗的人口，共有50萬4092人完成第一針疫苗接種，有14萬8270人兩針全部接種完畢，接種疫苗的總人數為65萬3172人，其中約有40%的接種者未留族裔信息；在有族裔信息、居住地在市內的接種者中，白人占48%，高於人口占全市總人口的比率。

非洲裔和西語裔的接種者分別占11%和15%，但兩大族裔在全市人口的占比則為25%和29%；亞裔占接種總人數的15%，符合其在全市人口占比。

此外，居住地不在市內、但已經在紐約市接種疫苗的人口的疫苗族裔分配更不均衡；數據顯示，這些市外已接種人口中，59%為白人，亞裔、非洲裔和西語裔分別僅占11%、7%和10%。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，「我們的確發現疫苗接種上各族裔接種人口的巨大差距，這需要以積極而創造性的手段干預；目前民眾對疫苗仍然存在巨大的不信任和遲疑問題，尤其是在少數族裔社區。」

州長葛謨(Andrew Cuomo)31日也表示，根據全州醫護人員的接種數據，非洲裔醫護接種疫苗的人數比率也小於其人口占比；數據顯示，全州醫護中約有17%為非洲裔，但接種疫苗的醫護中僅有10%為非洲裔；葛謨也表示，非洲裔醫護接種率較低，是因為少數族裔對疫苗缺乏信任。

數據顯示，全市新冠疫苗接種的族裔分布極不均衡，非裔、西語裔分別僅占11%和15%。（州長辦公室提供）

白思豪和市族裔包容及平等工作組(Racial Inclusion and Equity Task Force)表示，將展開第二階段「全民接種」(Vaccine for All)宣傳活動，把包括曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)日落公園等華人社區在內的33個郵遞區號納入重點關注地區，增加在這些社區內的接種點。

市府也將為這些社區的居民提供優先預約的服務，將在各接種點提前預留居住在這些社區居民的接種時間段；對於有資格接種並居住在重點關注社區的一線員工，市府將提供家庭套餐服務，允許其和有資格接種的家屬一起接種；市府也在預約網站上增加包括中文在內的11種語言的翻譯。