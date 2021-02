非洲裔教育論壇 7市長參選人表態要廢單一考試錄取制 籲增非、西裔教師

參加教育論壇的市長參選人均表示,應當廢除單一考試的錄取制度,並制定標準更加多元化的錄取體制。(會議截圖)

紐約非洲裔教師協會(Association of Black Educators of New York)等三個非洲裔教育組織1月31日舉辦2021紐約市長候選人教育論壇,包括市主計長斯靜格(Scott Stringer)、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和亞裔參選人楊安澤 在內的參選人在此場論壇上則紛紛表態,要廢除單一考試錄取制度,制定標準更加多元化的錄取體制。

本次論壇共有七名參選人參加,除了斯靜格、亞當斯和楊安澤外,還有前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(Shaun Donovan)、非營利機構人士莫拉萊斯(Dianne Morales)、前花旗集團副主席馬奎爾(Raymond McGuire)和前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)。

當被問到是否應該取消單一考試決定錄取的制度,七名參選人的態度一致,均認為應當將更多因素納入錄取標準,學生的成就不應由單一考試決定;斯靜格表示,特殊高中 就只能通過SHSAT這樣的單一考試才能進入,導致特殊高中內非洲裔和西語裔學生比例極小,他認為SHSAT存在的效果就是將非洲裔和西語裔學生排除在外。

斯靜格表示要大膽改革,重申支持廢除以特殊高中入學考試(SHSAT)為特殊高中唯一錄取標準的Hecht-Calandra法案,改革錄取制度。

亞當斯則表示,考試已經無法培養出適合未來就業市場的人才;他認為,隨著自動化和人工智能的興起,標準化作業的工廠和辦公室勞力需求將大大減少,因此單一的標準化考試不利於學生適應未來的就業形勢;「每個人不一定都要上大學,我們應該根據學生的特長,向專業化的方向培養,鼓勵學生拿到各種專業證書,這樣在就業市場上更有機會。」

楊安澤對亞當斯的觀點表示贊同,應當在職業化教育方面加大投資,不應該每個人的目標都是上大學;雖然他不贊同取消資優班考試,但表示錄取制度不應只有考試分數一個標準;多諾萬則支持取消資優班考試,馬奎爾認為單一考試制度讓許多人失去了更多的教育機會,應該建立更多元的錄取標準;莫拉萊斯說,除了考試,教育局 應該和社區組織合作,給學生增加更多實踐機會,作為評估選擇。

此外,斯靜格、楊安澤還建議推動教師隊伍的多元化,讓更多非洲裔、西語裔年輕人加入教師行列,並且應當從幼年時期就關注非洲裔兒童的教育;楊安澤說,三分之二的教育成果是學校之外造就的,對於早期家庭教育應當重視。