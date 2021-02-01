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非洲裔教育論壇 7市長參選人表態要廢單一考試錄取制 籲增非、西裔教師

記者和釗宇／紐約報導
參加教育論壇的市長參選人均表示，應當廢除單一考試的錄取制度，並制定標準更加多元化的錄取體制。（會議截圖）
參加教育論壇的市長參選人均表示，應當廢除單一考試的錄取制度，並制定標準更加多元化的錄取體制。（會議截圖）

紐約非洲裔教師協會(Association of Black Educators of New York)等三個非洲裔教育組織1月31日舉辦2021紐約市長候選人教育論壇，包括市主計長斯靜格(Scott Stringer)、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和亞裔參選人楊安澤在內的參選人在此場論壇上則紛紛表態，要廢除單一考試錄取制度，制定標準更加多元化的錄取體制。

本次論壇共有七名參選人參加，除了斯靜格、亞當斯和楊安澤外，還有前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(Shaun Donovan)、非營利機構人士莫拉萊斯(Dianne Morales)、前花旗集團副主席馬奎爾(Raymond McGuire)和前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)。

當被問到是否應該取消單一考試決定錄取的制度，七名參選人的態度一致，均認為應當將更多因素納入錄取標準，學生的成就不應由單一考試決定；斯靜格表示，特殊高中就只能通過SHSAT這樣的單一考試才能進入，導致特殊高中內非洲裔和西語裔學生比例極小，他認為SHSAT存在的效果就是將非洲裔和西語裔學生排除在外。

斯靜格表示要大膽改革，重申支持廢除以特殊高中入學考試(SHSAT)為特殊高中唯一錄取標準的Hecht-Calandra法案，改革錄取制度。

亞當斯則表示，考試已經無法培養出適合未來就業市場的人才；他認為，隨著自動化和人工智能的興起，標準化作業的工廠和辦公室勞力需求將大大減少，因此單一的標準化考試不利於學生適應未來的就業形勢；「每個人不一定都要上大學，我們應該根據學生的特長，向專業化的方向培養，鼓勵學生拿到各種專業證書，這樣在就業市場上更有機會。」

楊安澤對亞當斯的觀點表示贊同，應當在職業化教育方面加大投資，不應該每個人的目標都是上大學；雖然他不贊同取消資優班考試，但表示錄取制度不應只有考試分數一個標準；多諾萬則支持取消資優班考試，馬奎爾認為單一考試制度讓許多人失去了更多的教育機會，應該建立更多元的錄取標準；莫拉萊斯說，除了考試，教育局應該和社區組織合作，給學生增加更多實踐機會，作為評估選擇。

此外，斯靜格、楊安澤還建議推動教師隊伍的多元化，讓更多非洲裔、西語裔年輕人加入教師行列，並且應當從幼年時期就關注非洲裔兒童的教育；楊安澤說，三分之二的教育成果是學校之外造就的，對於早期家庭教育應當重視。

參加非洲裔教育論壇的市長參選人均表示，應當廢除單一考試的錄取制度，制定標準更加多...
參加非洲裔教育論壇的市長參選人均表示，應當廢除單一考試的錄取制度，制定標準更加多元化的錄取體制。（美聯社）

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