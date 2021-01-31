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紐約連3天降雪 業者籲多給外賣郎小費

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市將在1月31日起連降三天大雪，長島和皇后區部分地區很有可能發生洪水氾濫。（美聯社）
紐約市將在1月31日起連降三天大雪，長島和皇后區部分地區很有可能發生洪水氾濫。（美聯社）

天氣預報預測，紐約下州包括紐約市長島，1月31日(周日)起會連降三天大雪，預計積累約12吋，長島和皇后區也可能因暴雨造成沿海洪水成災，暴雪會影響出行，尤其是周一早的交通，甚至多地可能停電。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)30日指示州府各機構隨時待命，協助當地政府度過極端天氣。

「另場暴風雪加強風將會再次襲擊紐約，下州地區更有可能發生洪水氾濫」，葛謨表示，已指示州府各機構針對極端天氣做好準備，也會和電力公司密切合作，確保停電情況可盡快獲得處理。

葛謨也提醒，紐約客應時刻注意最新天氣預報情況，可以的話儘量避免出行，否則就必須做足安全措施。

根據國家氣象局(National Weather Service)，極端暴雪氣候將從今天(周日)傍晚至2月1日(周一)侵襲紐約下州地區，影響範圍包括紐約市、長島及下哈德遜河谷(Lower Hudson Valley)地區，帶來12吋降雪量，每小時風速最高45哩；部分長島和皇后區可能在周日傍晚至周一間出現洪水氾濫。

氣象機構AccuWeather氣象專家Randy Adkins指出，周日氣溫會攀升至約25華氏度，周一氣溫略回升，約32華氏度，但會伴隨強風襲擊，暴雪天氣可能在周一早上時影響交通。

在布碌崙(布魯克林)8大道經營中餐館的林錚表示，生意已經因新冠疫情變得慘淡，遇到壞天氣可謂是「雪上加霜」，許多人不願出門到店裡取餐；雖然針對孕婦、老人家的外賣訂單會有所增加，但還是無法填補失去顧客到店裡取餐所帶來的損失。

他也說，在惡劣天氣的阻擾下，餐飲業者依然要繼續開門做生意，最辛苦的就是風雨交加時仍要送餐的外賣郎，希望顧客可以諒解出行困難而造成的餐點延遲，同時理解他們冒著生命危險提供服務，能提供多一點小費。

紐約市 長島 洪水

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