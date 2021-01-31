紐約市1月接種百萬疫苗 跳票

州府數據顯示紐約市此前計畫的1月完成100萬劑新冠疫苗注射目標將無法完成。（州長辦公室提供）

紐約市 此前計畫的1月完成100萬劑新冠疫苗 注射目標確定無法達成，根據州府30日數據，紐約市獲得97萬4160劑疫苗，有74%已被注射，僅為72萬5212劑；根據彭博(Bloomberg)網疫苗監控數據，紐約州平均每100人接種9.51劑疫苗，僅有1.7%的人口完成兩針接種。

紐約州的疫苗注射情況為，第一針接種率為91%，147萬1145劑中，已用了134萬3729劑；州內獲得67萬1585劑第二針疫苗中，有28萬2513劑已使用。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約州內眾多疫苗接種中心保證每天可以為10萬人注射，目前仍需要聯邦方面繼續加大供應，雖然接下來三周聯邦供給的疫苗會增加16%，但紐約需要更多；根據彭博(Bloomberg)網疫苗監控數據，紐約州平均每100人接種9.51劑疫苗，僅有1.7%的人口完成兩針接種。

不過疫情重災區州內療養院 的注射比率並不理想，州內療養院72%耆老和44%的員工接種，紐約市內療養院則只有65%的耆老和40%的員工接種。

葛謨上周就表示已經完成療養院內登記疫苗的注射工作，本周他同意將1萬8000劑原分配給養老院但未使用的疫苗，改分配給紐約市。

醫療專家認為，這與新冠疫苗接種的族裔不平均現象密不可分，療養院內的員工大部分為少數族裔，他們對疫苗的不信任感更重。

30日州府數據顯示，州內病毒檢測陽性率從前一日的4.65%小幅上升至4.75%，不過州內住院人數繼續降低，比前一日再減181人，但繼續新增死亡140人，其中紐約市有60人；紐約市七天平均陽性率從前一次的5.27%繼續小幅降低至5.24%，葛謨曾表示，只要紐約市陽性率持續下降，室內用餐可從情人節當天開始恢復。

州內十大地區中，長島的陽性率仍較高，29日的七天平均陽性率為6.41%，紐約市內布朗士29日的七天平均陽性率為6.93%，遠高於其他區。