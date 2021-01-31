生意好轉…紐約餐館周延至2.28 新一輪報名2.2截止

「紐約餐館周」延期，業者盼堂食重開吸引更多食客。(取自餐館周官網)

為了幫助在疫情之下掙扎的紐約餐飲業，2021年以「外賣」為主的紐約餐館周(NYC Restaurant Week)宣布延期三周至2月28日；主辦方表示，許多已參與活動商家回報生意有所回升，新一輪的報名訂於2月2日截止，商家註冊免費，歡迎更多餐廳加入從活動中受益。

紐約市 旅遊局發言人Chris Heywood表示，許多參與活動的商家報告他們近來的生意有所回升，還有一些餐廳詢問要如何加入，「餐館周將成為他們拓展業務的催化劑。」

紐約餐館周開始的第一周，已經吸引了包括市長白思豪 (Bill de Blasio)在內的關注；白思豪更是親往位於上東城的義大利 餐廳「Felice 83」，外帶促銷菜單上的菜品，他後來說，那晚他去取餐之前，這家餐廳已經接到近100份外賣訂單。

旅遊局將在2月8日、15日和22日這幾周為有意參與的新餐廳開放註冊；報名截止日期為2月2日下午5時，據旅遊局介紹，鑑於目前的經濟危機，該項目免收參與費。

除了等待在2月14日情人節當天開門迎接堂食客人外，目前已參與餐館周的571家餐廳將繼續為食客提供售價20.21元的午餐和晚餐外賣，19家參與的中餐廳也將繼續為紐約人遞送美食，包括曼哈頓華埠的金豐、麒麟金閣、Dim Sum Go Go以及XO食坊，君子食堂在西村的好日子中餐外賣店等。

在等待堂食回歸的半月個月中，餐館周可讓更多食客打破不敢嘗試新餐廳的思維習慣，業者表示，優惠的套餐外賣可吸引更多人嚐鮮，堂食開放後希望能有更多人來店裡品嚐從廚房直接新鮮上桌的美食。

更多信息可上網查詢：https://www.nycgo.com/restaurant-week。