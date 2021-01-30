被拒注射新冠疫苗 皇后區養老院長者染疫去世

佛坦妮塔因不屬於Dry Harbor養老院長期照顧的住戶，被排除在施打新冠疫苗的名單外，一周前，她不幸染疫身亡。(取自Dry Harbor養老院官網)

一名66歲的女性因腿傷今年1月初入住皇后區的一家養老院 ，因她不屬於該院長期照顧的住戶，被排除在施打新冠疫苗 的名單外，一周前，她不幸染疫，五天後病情惡化，不治身亡。

根據市議員霍頓(Robert Holden)辦公室消息，66歲的佛坦妮塔(Vita Fontanetta)11日因腿部發炎，居住在皇后區Dry Harbor養老院中療養；這所養老院日前為院內所有長期照護的住戶施打疫苗，因佛坦妮塔不在此列，被排除在注射疫苗的名單外。

佛塔妮塔於18日出現肺炎症狀，送往附近醫院檢測後，發現她感染新冠病毒，五日後(23日)病情惡化，被醫生宣布不治身亡；根據相關信息，Dry Harbor養老院於去年12月22日爆發群聚性新冠病毒感染，共有44名長者與11名員工確診。

霍頓表示，佛坦妮塔的兒媳認為，養老院對婆婆去世有不可推卸的責任；他批評州府對養老院防疫 監管不利，導致疫情蔓延，「無論是防疫還是疫苗分發，州府都缺乏對養老院監管」。

霍頓96歲的母親因受傷居住在同一間養老院，也因非該院永久住戶被排除在上月23日、首輪注射疫苗的名單外，雖最終於本月13日施打新冠疫苗，但也在近期確診染疫，送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Hospital in Queens)治療，截止30日，她仍在治療中。

霍頓批評州府的疫苗分配方案不合理，罔顧長者生命安全，「(疫苗)太少，(施打)太慢」；他說，若母親可以在首輪注射新冠疫苗，今年1月可以施打第二針，能極大程度避免母親染疫入院治療事件發生，「他們(州府)知道確診人數在增加，應該要做更多的事情，避免疫情惡化」。

事件發生後，Dry Harbor養老院告知霍頓，院方遵守州府的規定，為長期照顧的住戶優先施打疫苗；州衛生廳隨後否認這一說詞，稱當局沒有制定該院所稱法規，但拒絕回應這所養老院尚未接種新冠疫苗，以及送醫後染疫死亡的人數。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前發布對州內養老院新冠疫情控制和舉措方面的調查報告，批評州府對養老院防疫監管不利，報告顯示州衛生廳公開的數據低估了50%的養老院實際死於新冠人數，且許多養老院未能遵守關鍵的防疫政策要求。