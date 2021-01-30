情人節好禮：紐約市重開堂食…客容量限25%

紐約市堂食將於2月14日重開，圖為下東城餐廳Katz's Deli。（記者金春香／攝影）

州長葛謨 (Andrew Cuomo)29日宣布，紐約市 新冠檢測 陽性率已從月初的7.1%降至4.9%，只要該數字仍繼續保持下降趨勢，餐廳堂食可於2月14日情人節當天重開，客容量限制在25%，他也計畫從3月15日起開始允許情侶邀請賓客舉行婚禮。

紐約市餐館自去年12月中旬起再度被禁堂食，業者在寒冬生存困難，迫切等待州府解禁，葛謨本周三表示考慮重開室內用餐，經過兩天與紐約市長、衛生官員、民選官員及餐館業者的商討，29日他表示疫情數字已經趨於平穩，所有模型都預測紐約市檢測陽性率會繼續下降，因此市內餐廳可於下月14日重回25%的室內用餐容量，餐廳可在接下來兩周通知員工、訂購貨物及進行其他的準備工作。

日前葛謨已經解除州內所有橙色防疫區，僅有四個地區仍處於黃色防疫範圍內，但在威徹斯特郡(Westchester)、長島大部分地區餐館都被允許50%客容量堂食，雖然其中一些地區的陽性率比曼哈頓、史泰登島等地還高。

葛謨對此表示，紐約市餐廳普遍室內空間較小，且人口密度較高，因此目前室內用餐人數仍要限制在25%。

曼哈頓華埠上海老正興餐廳老闆朱太表示，這幾天天氣寒冷，戶外用餐實在難以經營，州府終於允許室內用餐重開是好消息，雖然客容量仍限制在25%，但他們餐廳目前的桌椅數量和擺放距離，就可以滿足該客容量的具體堂食規定，她希望兩周後餐廳生意能隨著堂食開放而好轉，她也準備再請回一兩名員工應對更多的生意。

葛謨還開玩笑道，人們可以考慮在情人節當天求婚，他也計畫從3月15日起允許州內民眾舉辦婚禮，屆時情侶們可以邀請家人和朋友參加，但客容量也要限制在50%，且參加人數不能超過150人，所有參加者要提前進行病毒檢測，婚禮也要獲得當地衛生部門的許可；州府正在研發手機軟件，以記錄婚禮賓客的檢測結果。

紐約州自去年感恩節開始由於多個節假日民眾出行及聚會，疫情出現反彈，不過目前各個數字顯示州府29日數據顯示，全州28日陽性率為4.65%，是去年12月11日以來最低值，且州內新冠住院人數比前日減少163人，加護病房人數和使用呼吸機人數也分別減少41人和12人。