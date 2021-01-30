我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

情人節好禮：紐約市重開堂食…客容量限25%

記者金春香／紐約報導
紐約市堂食將於2月14日重開，圖為下東城餐廳Katz's Deli。（記者金春香／攝影）
紐約市堂食將於2月14日重開，圖為下東城餐廳Katz's Deli。（記者金春香／攝影）

州長葛謨(Andrew Cuomo)29日宣布，紐約市新冠檢測陽性率已從月初的7.1%降至4.9%，只要該數字仍繼續保持下降趨勢，餐廳堂食可於2月14日情人節當天重開，客容量限制在25%，他也計畫從3月15日起開始允許情侶邀請賓客舉行婚禮。

紐約市餐館自去年12月中旬起再度被禁堂食，業者在寒冬生存困難，迫切等待州府解禁，葛謨本周三表示考慮重開室內用餐，經過兩天與紐約市長、衛生官員、民選官員及餐館業者的商討，29日他表示疫情數字已經趨於平穩，所有模型都預測紐約市檢測陽性率會繼續下降，因此市內餐廳可於下月14日重回25%的室內用餐容量，餐廳可在接下來兩周通知員工、訂購貨物及進行其他的準備工作。

日前葛謨已經解除州內所有橙色防疫區，僅有四個地區仍處於黃色防疫範圍內，但在威徹斯特郡(Westchester)、長島大部分地區餐館都被允許50%客容量堂食，雖然其中一些地區的陽性率比曼哈頓、史泰登島等地還高。

葛謨對此表示，紐約市餐廳普遍室內空間較小，且人口密度較高，因此目前室內用餐人數仍要限制在25%。

曼哈頓華埠上海老正興餐廳老闆朱太表示，這幾天天氣寒冷，戶外用餐實在難以經營，州府終於允許室內用餐重開是好消息，雖然客容量仍限制在25%，但他們餐廳目前的桌椅數量和擺放距離，就可以滿足該客容量的具體堂食規定，她希望兩周後餐廳生意能隨著堂食開放而好轉，她也準備再請回一兩名員工應對更多的生意。

葛謨還開玩笑道，人們可以考慮在情人節當天求婚，他也計畫從3月15日起允許州內民眾舉辦婚禮，屆時情侶們可以邀請家人和朋友參加，但客容量也要限制在50%，且參加人數不能超過150人，所有參加者要提前進行病毒檢測，婚禮也要獲得當地衛生部門的許可；州府正在研發手機軟件，以記錄婚禮賓客的檢測結果。 

紐約州自去年感恩節開始由於多個節假日民眾出行及聚會，疫情出現反彈，不過目前各個數字顯示州府29日數據顯示，全州28日陽性率為4.65%，是去年12月11日以來最低值，且州內新冠住院人數比前日減少163人，加護病房人數和使用呼吸機人數也分別減少41人和12人。

紐約市內堂食可於2月14日重開，客容量限制在25%。（記者金春香／攝影）
紐約市內堂食可於2月14日重開，客容量限制在25%。（記者金春香／攝影）
紐約市內堂食可於2月14日重開，客容量限制在25%。（記者金春香／攝影）
紐約市內堂食可於2月14日重開，客容量限制在25%。（記者金春香／攝影）

紐約市 葛謨 檢測

上一則

發春節包、牛年雲春晚…中領館20場活動熱鬧迎春

延伸閱讀

紐約市2月14日情人節當天 餐館重回25%堂食

紐約市2月14日情人節當天 餐館重回25%堂食
疫苗供應恢復 15接種點重開…白思豪：上半年接種500萬人

疫苗供應恢復 15接種點重開…白思豪：上半年接種500萬人
紐約市餐館仍禁堂食 本周制定重開計畫

紐約市餐館仍禁堂食 本周制定重開計畫
葛謨: 紐約州橙區防疫解禁 唯紐約市仍禁堂食

葛謨: 紐約州橙區防疫解禁 唯紐約市仍禁堂食
疫情趨緩 放鬆管制措施本周出台

疫情趨緩 放鬆管制措施本周出台
葛謨：紐約疫情穩步好轉 本周將宣布放鬆防疫舉措

葛謨：紐約疫情穩步好轉 本周將宣布放鬆防疫舉措

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04

1張圖／紐約州確診138萬 新增死亡151人

2021-01-29 20:44
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55
曼哈頓華埠老字號「寶榮行」日前在社群媒體上被謠傳爆發性感染而遭政府查封。(記者張晨／攝影)

謠傳華埠老字號因疫被封 業者落淚：每周檢測 莫信謠言

2021-01-26 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」