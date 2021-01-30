我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

全民復甦！白思豪：5月全員復工 9月全員返校

記者張晨／紐約報導
白思豪計畫6月市府全員辦公室到崗、9月全員返校並向500萬接種目標前進。(市長辦公室提供)
白思豪計畫6月市府全員辦公室到崗、9月全員返校並向500萬接種目標前進。(市長辦公室提供)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)於29日記者會以「全民復甦」(A Recovery for All of Us)為題，發布其任內最後一次市情咨文；他不僅定下6月底前為500萬市民接種的目標，更承諾5月將使市府雇員重返辦公室，9月全市公校也能恢復返校上課。

白思豪表示，紐約市歷史上經歷過多次災難，但最終都能戰勝困難，這次新冠疫情也不會例外；「希望6月底之前為500萬市民接種新冠疫苗，這是我們復甦的起點，只要供應充足，我們就能做到。」

此外，白思豪表示，經濟恢復中要確保公平，市府目標是恢復並超過疫前的就業崗位數量，同時還將為從事藝術、娛樂、食品服務的小商業者提供5000萬元的租房補貼，預計今年也將為營收100萬元以下的小商業者節省6%的稅率。

在治安方面，為重建警民信任，市府已宣布各分局轄區社區委員會可參與決定各分局局長人選；還將設立「丁勤時計畫」(Dinkins Plan)，將打擊警察腐敗委員會和市警督察長辦公室納入公民投訴委員會(CCRB)，加強對警察行為和操守的監管。

在環境治理方面，市府將推動使用清潔能源，目標是到2030年徹底拋棄化石燃料，此外，還將繼續實施「開放街道」計畫，並每年增加開放街道的數量，在減少汽車尾氣污染的同時將街道還給民眾。

在公共服務方面，由於疫情影響，市府機構依然保持著遠程和辦公室的混合工作模式，導致進度延長；白思豪表示，將在5月實現全員辦公室到崗，以恢復市政工作的效率。

就教育而言，他表示，將在2月份擬出新計畫，只要確保足夠的校園檢測能力，就有望在本學年結束前讓初高中生重返課堂，並在9月徹底將疫前的校園生活帶回給全市公校。

白思豪說，經濟復甦將取決於紐約在全國疫苗短缺的情況下為800多萬居民接種的能力，自去年12月開始接種以來，已經施打了74萬2025劑疫苗，截止29日數據，全市七天平均感染率為8.63%。

白思豪 紐約市 疫苗

上一則

紐約客談／公車道空蕩蕩 父母官成了豬隊友

下一則

發春節包、牛年雲春晚…中領館20場活動熱鬧迎春

延伸閱讀

疫苗供應恢復 15接種點重開…白思豪：上半年接種500萬人

疫苗供應恢復 15接種點重開…白思豪：上半年接種500萬人
角逐紐約市長立場丕變 斯靜格認應廢SHSAT

角逐紐約市長立場丕變 斯靜格認應廢SHSAT
白思豪最後市情咨文 聚焦疫情後「全民復甦」

白思豪最後市情咨文 聚焦疫情後「全民復甦」
警務改革 社區參與面試分局長…任命的決定權仍在市警

警務改革 社區參與面試分局長…任命的決定權仍在市警
白思豪宣布警民關係改革措施 社區將面試分局局長人選

白思豪宣布警民關係改革措施 社區將面試分局局長人選
紐約市每周增供1.7萬新冠疫苗

紐約市每周增供1.7萬新冠疫苗

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04

1張圖／紐約州確診138萬 新增死亡151人

2021-01-29 20:44
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55
曼哈頓華埠老字號「寶榮行」日前在社群媒體上被謠傳爆發性感染而遭政府查封。(記者張晨／攝影)

謠傳華埠老字號因疫被封 業者落淚：每周檢測 莫信謠言

2021-01-26 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」