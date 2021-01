全民復甦！白思豪：5月全員復工 9月全員返校

白思豪計畫6月市府全員辦公室到崗、9月全員返校並向500萬接種目標前進。(市長辦公室提供)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)於29日記者會以「全民復甦」(A Recovery for All of Us)為題,發布其任內最後一次市情咨文;他不僅定下6月底前為500萬市民接種的目標,更承諾5月將使市府雇員重返辦公室,9月全市公校也能恢復返校上課。

白思豪表示,紐約市歷史上經歷過多次災難,但最終都能戰勝困難,這次新冠疫情也不會例外;「希望6月底之前為500萬市民接種新冠疫苗 ,這是我們復甦的起點,只要供應充足,我們就能做到。」

此外,白思豪表示,經濟恢復中要確保公平,市府目標是恢復並超過疫前的就業崗位數量,同時還將為從事藝術、娛樂、食品服務的小商業者提供5000萬元的租房補貼,預計今年也將為營收100萬元以下的小商業者節省6%的稅率。

在治安方面,為重建警民信任,市府已宣布各分局轄區社區委員會可參與決定各分局局長人選;還將設立「丁勤時計畫」(Dinkins Plan),將打擊警察腐敗委員會和市警督察長辦公室納入公民投訴委員會(CCRB),加強對警察行為和操守的監管。

在環境治理方面,市府將推動使用清潔能源,目標是到2030年徹底拋棄化石燃料,此外,還將繼續實施「開放街道」計畫,並每年增加開放街道的數量,在減少汽車尾氣污染的同時將街道還給民眾。

在公共服務方面,由於疫情影響,市府機構依然保持著遠程和辦公室的混合工作模式,導致進度延長;白思豪表示,將在5月實現全員辦公室到崗,以恢復市政工作的效率。

就教育而言,他表示,將在2月份擬出新計畫,只要確保足夠的校園檢測能力,就有望在本學年結束前讓初高中生重返課堂,並在9月徹底將疫前的校園生活帶回給全市公校。

白思豪說,經濟復甦將取決於紐約在全國疫苗短缺的情況下為800多萬居民接種的能力,自去年12月開始接種以來,已經施打了74萬2025劑疫苗,截止29日數據,全市七天平均感染率為8.63%。