疫苗供應恢復 15接種點重開…白思豪：上半年接種500萬人

白思豪表示，州府已同意將1萬8000劑養老院未用的疫苗庫存補充給紐約市。（美聯社）

隨著聯邦政府增加新冠疫苗 供應，紐約市 15個此前因疫苗短缺而被迫關閉的接種點，已於28日重開，此前推遲開放的花旗球場24小時大規模接種中心也有望於2月開放；此外，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，州府已同意將近2萬劑養老院 未用的疫苗庫存轉給紐約市，料將進一步提高接種量。白思豪28日晚發表市情咨文時，也定下新冠疫苗接種新目標：到6月底前為500萬市民接種。

白思豪此前多次抱怨紐約市疫苗庫存緊張，全市目前已經施打近70萬劑疫苗，但15個疫苗接種站因莫德納疫苗送貨延遲，於上周暫時關門，約有2萬3000個預約被取消；目前莫德納已經恢復供貨，15個接種站於28日恢復營業，被取消預約的民眾可重新獲預約接種。

白思豪表示，州長葛謨(Andrew Cuomo)已同意將1萬8000劑原分配給養老院但未使用的疫苗改為分配給紐約市；不過，他仍呼籲聯邦政府和州府允許使用第二劑疫苗庫存作為第一劑接種，也希望拜登通過國防生產法，加大疫苗供應。

由於養老院疫情嚴重，聯邦政府分給養老院的疫苗量比較充足，不過，一些養老院人員拒絕接種，因此疫苗仍有富餘；數據顯示，紐約市養老院中，僅有40%的員工和65歲以上耆老接種了疫苗。

此外，葛謨日前表示正制定計畫允許紐約市有限度恢復堂食；白思豪表示，如果州府同意恢復堂食，他將前往就餐，但也將小心防護，「我肯定會出去吃的，同時也將確保嚴格防疫。」

州府數據顯示，全州27日新增新冠確診病例1萬3398例，檢測陽性率為5.34%；新冠住院總人數下降251例至8520例，新增死亡162人；葛謨表示，紐約州再次度過了疫情高峰，感染率和住院率穩步下降，「這主要歸功於民眾防疫得力，但仍有許多工作要做；雖然拜登總統上台以來疫苗供應增加，我們還需積極保護醫護人員不受感染、避免醫療資源崩潰。」