我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

疫苗供應恢復 15接種點重開…白思豪：上半年接種500萬人

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，州府已同意將1萬8000劑養老院未用的疫苗庫存補充給紐約市。（美聯社）
白思豪表示，州府已同意將1萬8000劑養老院未用的疫苗庫存補充給紐約市。（美聯社）

隨著聯邦政府增加新冠疫苗供應，紐約市15個此前因疫苗短缺而被迫關閉的接種點，已於28日重開，此前推遲開放的花旗球場24小時大規模接種中心也有望於2月開放；此外，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，州府已同意將近2萬劑養老院未用的疫苗庫存轉給紐約市，料將進一步提高接種量。白思豪28日晚發表市情咨文時，也定下新冠疫苗接種新目標：到6月底前為500萬市民接種。

白思豪此前多次抱怨紐約市疫苗庫存緊張，全市目前已經施打近70萬劑疫苗，但15個疫苗接種站因莫德納疫苗送貨延遲，於上周暫時關門，約有2萬3000個預約被取消；目前莫德納已經恢復供貨，15個接種站於28日恢復營業，被取消預約的民眾可重新獲預約接種。

白思豪表示，州長葛謨(Andrew Cuomo)已同意將1萬8000劑原分配給養老院但未使用的疫苗改為分配給紐約市；不過，他仍呼籲聯邦政府和州府允許使用第二劑疫苗庫存作為第一劑接種，也希望拜登通過國防生產法，加大疫苗供應。

由於養老院疫情嚴重，聯邦政府分給養老院的疫苗量比較充足，不過，一些養老院人員拒絕接種，因此疫苗仍有富餘；數據顯示，紐約市養老院中，僅有40%的員工和65歲以上耆老接種了疫苗。

此外，葛謨日前表示正制定計畫允許紐約市有限度恢復堂食；白思豪表示，如果州府同意恢復堂食，他將前往就餐，但也將小心防護，「我肯定會出去吃的，同時也將確保嚴格防疫。」

州府數據顯示，全州27日新增新冠確診病例1萬3398例，檢測陽性率為5.34%；新冠住院總人數下降251例至8520例，新增死亡162人；葛謨表示，紐約州再次度過了疫情高峰，感染率和住院率穩步下降，「這主要歸功於民眾防疫得力，但仍有許多工作要做；雖然拜登總統上台以來疫苗供應增加，我們還需積極保護醫護人員不受感染、避免醫療資源崩潰。」

白思豪表示，州府已同意將1萬8000劑養老院未用的疫苗庫存用作補充給紐約市。（美...
白思豪表示，州府已同意將1萬8000劑養老院未用的疫苗庫存用作補充給紐約市。（美聯社）
隨著聯邦政府增加新冠疫苗供應，紐約市15個此前因疫苗短缺而被迫關閉的接種點於28...
隨著聯邦政府增加新冠疫苗供應，紐約市15個此前因疫苗短缺而被迫關閉的接種點於28日重開。（市長辦公室提供）

疫苗 紐約市 養老院

上一則

紐約州療養院染疫死亡人數 低估50%

下一則

照顧帕金森父有感 紐約市議員參選人黃敏儀談耆老政策

延伸閱讀

掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府

掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府
川普停發移民、工作簽證 拜登將簽行政令撤銷

川普停發移民、工作簽證 拜登將簽行政令撤銷
拜登最快今日發布行政令 歐記健保將暫時重新開放登記

拜登最快今日發布行政令 歐記健保將暫時重新開放登記
疫苗供應恢復 紐約市15接種站重開

疫苗供應恢復 紐約市15接種站重開
白思豪宣布警民關係改革措施 社區將面試分局局長人選

白思豪宣布警民關係改革措施 社區將面試分局局長人選
拜登上任首周民調支持率 勝過川普執政任何時期

拜登上任首周民調支持率 勝過川普執政任何時期

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10

1張圖／紐約州確診137萬 新增死亡162人

2021-01-28 20:00
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55
曼哈頓華埠老字號「寶榮行」日前在社群媒體上被謠傳爆發性感染而遭政府查封。(記者張晨／攝影)

謠傳華埠老字號因疫被封 業者落淚：每周檢測 莫信謠言

2021-01-26 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…