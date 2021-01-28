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華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

疫苗接種第一階段 種族差異凸顯

記者張晨／紐約報導
紐約市新冠疫苗接種的1A階段存在種族差異，白人接種者高出其餘族裔五倍。(美聯社)
紐約市新冠疫苗接種的1A階段存在種族差異，白人接種者高出其餘族裔五倍。(美聯社)

紐約市新冠疫苗接種的族裔不平均現象日漸凸顯，根據2020年低的早期數據顯示，疫苗接種的1A階段存在種族差異，僅有5%的少數族裔接種了疫苗，而白人接種者則比其他族裔多五倍，另有40%的人未填寫族裔背景。

據「Gothamist」報導，雖然全州目前獲得的150萬劑疫苗接種已到尾聲，但州府和紐約市府仍無法提供關於接種者族裔、性別和郵遞區號的數據；公共衛生專家和民選官員擔心，持續缺乏數據，將加劇醫療資源分配的不平等，因為已有17個州報告了這一問題。

但州府和市府並非沒有相關的疫苗接種人群數據；在註冊及接種登記表中，這些基本信息都已被收集，且州和市衛生官員們承認擁有這些數據；在疫苗開始接種的前幾周裡，市衛生局曾在網站上發布過相應的人口統計數據，但該數據卻在新年前消失了。

根據早期數字顯示，1A階段疫苗分發的頭兩周存在明顯族裔差異，只有約5%的接種者為西語裔或非洲裔，而這兩個族裔分別占全市人口的29%和24%；而白人的接種數量則是其餘族裔的五倍，另有40%的人未填寫族裔信息。

市衛生局發言人加勒赫(Patrick Gallahue)回應表示，只有5萬7000人符合1A階段接種資格，這只是截至本月26日已接種疫苗的65萬人中的一小部分。

哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院(Columbia University 's Mailman School of public health)公共衛生項目主任、流行病學教授薩德爾(waaa El-Sadr)表示，這些數據對於確定社區落後的原因至關重要，比如缺乏網路服務或交通設施不便等，人口統計數據還可以確定哪些人群不願意接種疫苗。

紐約市長白思豪和州長葛謨都承諾，將盡快將移民接種人群的數據透明化，但並沒有給出確切的時間；「有大量數據進入系統，我們正在分析，以確保準確。」葛謨的高級助理羅茲(Gareth Rhodes)說。

早期數據顯示，紐約市1A階段疫苗接種存在明顯種族差異。(市長辦公室提供)
早期數據顯示，紐約市1A階段疫苗接種存在明顯種族差異。(市長辦公室提供)

疫苗 紐約市 葛謨

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