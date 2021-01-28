我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2559萬例 加州破325萬

重新超車福斯！豐田成為2020年汽車銷量王

紐約市每周增供1.7萬新冠疫苗

記者和釗宇／紐約報導
白思豪說，市府在疫苗接種點的翻譯服務存在疏漏，未來將盡力解決問題；圖為布碌崙民眾走過疫苗接種點。(Getty Images)
白思豪說，市府在疫苗接種點的翻譯服務存在疏漏，未來將盡力解決問題；圖為布碌崙民眾走過疫苗接種點。(Getty Images)

聯邦政府表示從下周起將提供給各州的新冠疫苗增加17%，紐約市白思豪(Bill de Blasio)27日表示，此舉將每周給紐約市增加1萬7000劑疫苗供應；他還說，市府在疫苗接種點的翻譯服務存在疏漏，未來將盡力解決問題。

紐約市此前每周的疫苗供應量為10萬7000劑，截至26日全市僅剩7700劑第一劑疫苗，聯邦政府增加供應意味著周供應量將達到12萬4000劑；白思豪表示，這次增加供應意味著多了1萬7000次希望，1萬7000名市民也將更安全，對未來接種和抗疫更有信心，「他們知道形勢正在好轉；雖然我們需要的遠比1萬7000劑要多，但增加1萬7000劑的供應確實讓人高興。」

白思豪稱讚聯邦政府加購2億劑疫苗的舉措，若交易能夠落實，全美民眾預計今夏就能接種完畢；此前，生產商供應不足以及聯邦政府要求留存第二劑疫苗庫存，導致紐約市第一劑疫苗庫存快速耗盡，市府不得不取消數萬預約，大規模接種點也延遲開放；白思豪還表示，神職人員、計程車司機和法庭工作人員也應有資格接種疫苗，他再度呼籲州府和聯邦政府放鬆限制，允許動用第二劑疫苗庫存。

州長葛謨(Andrew Cuomo)27日也表示，如果疫苗供應充足，紐約州有能力在一個月之內為所有居民接種，但按照目前的供應速度，全部接種恐怕要花六到九個月。

此外，白思豪還表示，市府在疫苗接種工作上的翻譯服務需要改善；此前有報導表示，有民眾投訴，在一些西語裔社區的接種點沒有西班牙語翻譯，而且一些市府網站和接種點只提供西班牙語一種翻譯；白思豪說，要擴大接種範圍，讓更多市民了解疫苗信息，市府不應只提供西班牙語和英語翻譯，而應準備更多語言，「我們將解決這個問題。」

目前，一些在市公立醫院系統預約接種的表格只提供英語和西班牙語兩種版本；民眾若在接種點未看到語言服務，可要求電話翻譯；白思豪表示，電話翻譯服務仍然不夠；市主計長斯靜格(Scott Stringer)也表示，市府應該動員所有力量提升接種點翻譯服務，例如效仿投票站，在每個接種點都設立翻譯。

白思豪表示，聯邦政府加購疫苗將每周給紐約市增加1萬7000劑疫苗供應。（市長辦公...
白思豪表示，聯邦政府加購疫苗將每周給紐約市增加1萬7000劑疫苗供應。（市長辦公室提供）
白思豪表示，聯邦政府加購疫苗將每周給紐約市增加1萬7000劑疫苗供應。（市長辦公...
白思豪表示，聯邦政府加購疫苗將每周給紐約市增加1萬7000劑疫苗供應。（市長辦公室提供）

疫苗 紐約市 白思豪

上一則

疫苗接種第一階段 種族差異凸顯

下一則

疫情常態化 房東不願再減租

延伸閱讀

葛謨: 紐約州橙區防疫解禁 唯紐約市仍禁堂食

葛謨: 紐約州橙區防疫解禁 唯紐約市仍禁堂食
白思豪保證 今秋全面恢復到校上課

白思豪保證 今秋全面恢復到校上課
7名市長參選人 一致同意換教育總監

7名市長參選人 一致同意換教育總監
第一劑庫存不足8000…白思豪再喊挪用第2劑疫苗

第一劑庫存不足8000…白思豪再喊挪用第2劑疫苗
白思豪保證 紐約市公校今秋全面復課

白思豪保證 紐約市公校今秋全面復課
白思豪呼籲第二針疫苗推遲2周 先動用庫存

白思豪呼籲第二針疫苗推遲2周 先動用庫存

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10

1張圖／紐約州確診136萬 新增死亡170人

2021-01-27 20:00
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55
曼哈頓華埠老字號「寶榮行」日前在社群媒體上被謠傳爆發性感染而遭政府查封。(記者張晨／攝影)

謠傳華埠老字號因疫被封 業者落淚：每周檢測 莫信謠言

2021-01-26 02:29
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點