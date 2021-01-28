紐約市每周增供1.7萬新冠疫苗

白思豪說，市府在疫苗接種點的翻譯服務存在疏漏，未來將盡力解決問題；圖為布碌崙民眾走過疫苗接種點。(Getty Images)

聯邦政府表示從下周起將提供給各州的新冠疫苗 增加17%，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)27日表示，此舉將每周給紐約市增加1萬7000劑疫苗供應；他還說，市府在疫苗接種點的翻譯服務存在疏漏，未來將盡力解決問題。

紐約市此前每周的疫苗供應量為10萬7000劑，截至26日全市僅剩7700劑第一劑疫苗，聯邦政府增加供應意味著周供應量將達到12萬4000劑；白思豪表示，這次增加供應意味著多了1萬7000次希望，1萬7000名市民也將更安全，對未來接種和抗疫更有信心，「他們知道形勢正在好轉；雖然我們需要的遠比1萬7000劑要多，但增加1萬7000劑的供應確實讓人高興。」

白思豪稱讚聯邦政府加購2億劑疫苗的舉措，若交易能夠落實，全美民眾預計今夏就能接種完畢；此前，生產商供應不足以及聯邦政府要求留存第二劑疫苗庫存，導致紐約市第一劑疫苗庫存快速耗盡，市府不得不取消數萬預約，大規模接種點也延遲開放；白思豪還表示，神職人員、計程車司機和法庭工作人員也應有資格接種疫苗，他再度呼籲州府和聯邦政府放鬆限制，允許動用第二劑疫苗庫存。

州長葛謨(Andrew Cuomo)27日也表示，如果疫苗供應充足，紐約州有能力在一個月之內為所有居民接種，但按照目前的供應速度，全部接種恐怕要花六到九個月。

此外，白思豪還表示，市府在疫苗接種工作上的翻譯服務需要改善；此前有報導表示，有民眾投訴，在一些西語裔社區的接種點沒有西班牙語翻譯，而且一些市府網站和接種點只提供西班牙語一種翻譯；白思豪說，要擴大接種範圍，讓更多市民了解疫苗信息，市府不應只提供西班牙語和英語翻譯，而應準備更多語言，「我們將解決這個問題。」

目前，一些在市公立醫院系統預約接種的表格只提供英語和西班牙語兩種版本；民眾若在接種點未看到語言服務，可要求電話翻譯；白思豪表示，電話翻譯服務仍然不夠；市主計長斯靜格(Scott Stringer)也表示，市府應該動員所有力量提升接種點翻譯服務，例如效仿投票站，在每個接種點都設立翻譯。