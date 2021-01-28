紐約市餐館仍禁堂食 本周制定重開計畫

紐約州長葛謨表示，將在本周末前就如何幫助餐廳發展及重開做出計畫。（記者金春香／攝影）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)27日表示，節日後新冠疫情高峰已經結束，宣布解除州內所有防疫橙區及大部分黃區，不過紐約市 餐館堂食仍未予恢復，葛謨稱將於本周內為紐約市餐館制定重開計畫，或許能重回25%的室內用餐容量；此外州內英國變種病毒確診患者已增至42例。

葛謨表示，各項數據顯示，州內疫情得到控制，節假日後引發的疫情升溫已經平緩，因此包括威徹斯特郡(Westchester)等地的所有橙區，以及布碌崙(布魯克林)、史泰登島、長島的大部分黃區可以解除，但紐約市布朗士、華盛頓高地(Washington Heights)、皇后區和橙郡(Orange)的紐伯格(Newburg)地區，由於平均住院率仍較高、新增病例數量也較高，黃色防疫區仍要保留，需繼續加強防疫。

紐約市餐館自去年12月中旬起再度被禁堂食，業者在寒冬生存困難，迫切等待州府解禁，但葛謨表示從各項數據來看，還無法保證安全重開；他將在本周與紐約市長、衛生官員、民選官員及餐館業者會面商討，在本周末前就如何幫助餐館發展及重開做出計畫，也許能重回25%的室內用餐容量。

葛謨還說，「我們看到很多人離開紐約市和其他都會區，如果你把紐約市的餐館、藝術拿走，紐約還有什麼意義呢？城市之所以存在和生存下來，是因為文化和藝術。」

他說，紐約市會開始啟動完整的藝術快閃活動，人們很快就會看到藝術重回紐約。

他還指出，人們一直遠程學習和工作，使紐約市遭受巨大經濟損失，現在已經到了準備重建城市生活的時刻。

州府27日數據顯示，26日州內新冠檢測 陽性率為5.44%，七天平均檢測陽性率為5.44%，州內新冠住院人數繼續下降，長島七天平均檢測陽性率較高，為6.83%，紐約市內的布朗士區七天平均檢測陽性率達到6.98%，遭到葛謨警告。

目前州內可用疫苗中已有96%被使用，葛謨指出，拜登政府已經宣布未來三周聯邦政府將分給各州的疫苗供應量增加16%，這樣紐約州下周可以得到28萬8000劑，可以在一個月內為目前符合資格的紐約州民接種。

不過與此同時，紐約州的英國變種病毒確診者數量仍在增加，已經增至42例，患者來自布碌崙(布魯克林)、納蘇郡(Nassau)、蘇福克郡(Suffolk)、威徹斯特郡和最初發現病例的上州薩拉托加郡(Saratoga)。