僅1月紐約市就繳獲400把非法槍枝 逮捕涉槍嫌犯417人

僅1月紐約市就繳獲400把非法槍枝。(市警提供)

紐約市 警總局長希爾(Dermot Shea)27日表示，2021年紐約市的槍枝暴力並未減少，截至1月就有400多把槍枝被繳獲，逮捕的涉案嫌犯人數也超過400人，相比去年同期上漲了幾乎一倍。

「你真的必須問自己，我認為更多的人都需要開始問這個問題：今年紐約市的槍枝問題到底何去何從？」希爾在市警察 基金會(New York City Police Foundation)舉辦的「市警現狀」活動上說。

希爾表示，到目前為止，2021年的第一個月，警方已經逮捕了417名持槍嫌犯，比去年同期增加了75%；「我要回到我昨天說過的話，我對我們在紐約市逮捕的槍枝數量感到非常不安。」

他說，「我們逮捕這麼多人是一個問題，而這更是一個警鐘，至少已經響了六個月了。」從2020年6月因明州 非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死案引發的社會關注，到新財年對市警預算的削減，槍枝暴力問題就不斷在紐約市升溫。

一直到2020年底，該事態也沒有減緩的趨勢，根據市警數據報告在過去四個月裡逮捕了2000多人。

而自1994年紐約市警開始追踪這一統計數據以來，2020年9月份的持槍逮捕人數最多，達到了607人。