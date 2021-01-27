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加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

第一劑庫存不足8000…白思豪再喊挪用第2劑疫苗

記者和釗宇／紐約報導
目前紐約州已經使用了93%的第一劑疫苗庫存，第一劑和第二劑的總利用率達到74%。（州長辦公室提供）
目前紐約州已經使用了93%的第一劑疫苗庫存，第一劑和第二劑的總利用率達到74%。（州長辦公室提供）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)26日表示，全市的第一劑新冠疫苗庫存僅剩7000多劑，他呼籲州府允許紐約市動用第二劑疫苗庫存，並希望所有第二劑接種者推遲接種兩周，保證第一劑供應。

紐約州長葛謨表示，目前全州已經使用了93%的第一劑疫苗庫存，第一劑和第二劑的總利用率達到74%；目前聯邦政府仍不允許動用第二劑疫苗，是因為若要如此做，必須首先確定疫苗供應量大幅增加，否則許多已經注射第一劑的民眾可能沒法按時注射第二劑。

市府數據顯示，全市已經施打了65萬546劑疫苗，目前僅剩下7710劑第一劑疫苗；目前聯邦政府和州府規定，地方政府必須為已經接種第一劑的民眾，留足第二劑疫苗庫存。

白思豪呼籲州府和聯邦政府，允許市府使用目前庫存的第二劑疫苗，當做第一劑使用；輝瑞和莫德納兩款疫苗兩次注射須間隔三至四周，目前市府有第二劑庫存20萬2000劑左右，其中7萬2409劑第二劑疫苗尚未預約，一共大約有近10萬劑第二針疫苗不會在兩周內用到。

白思豪說，這些疫苗應先用作第一劑注射，將第二劑疫苗的預約推遲兩周，動用第二劑作為第一劑注射，只是疫苗短缺情況下的權宜之計，並非要剝奪民眾打第二劑的權利，「我們絕對承諾所有人都能打第二劑，但問題是注射時間，所有想打的人都能打。」

他說，儘管聯邦疾病防治中心(CDC)建議第二劑疫苗最好定時注射，「但我們並非活在完美世界，我們沒有足夠的疫苗；而且CDC也說過，如果第二劑隔六周再打，依然是有效的；第一劑能夠為長者提供50%的保護度，總比什麼都不打強，這是生死問題。」

白思豪表示，隨著拜登政府上台，嬌生新冠疫苗可能將在幾周內上市，他預計疫苗供應的問題到2月就可能好轉。

拜登政府26日則宣布，未來三周聯邦政府將分給各州的疫苗供應量增加16%，周供應量從860萬劑增至1000萬劑；同時拜登還宣布將再增購2億劑疫苗，總購買量就達到6億劑，足夠全部美國人接種。

葛謨表示，儘管16%的供應增長也無法緩解疫苗短缺，但對於接種速度較快的州來說，「這意味著我們可以確認未來三周的供應量，能夠更有效地規畫未來的接種計畫。」

紐約市長白思豪表示，全市的第一針新冠疫苗庫存僅剩不足8000劑。（市長辦公室提供...
紐約市長白思豪表示，全市的第一針新冠疫苗庫存僅剩不足8000劑。（市長辦公室提供）
紐約州長葛謨表示，供應量確定將有利於高效規畫疫苗接種。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨表示，供應量確定將有利於高效規畫疫苗接種。（州長辦公室提供）
目前紐約州已經使用了93%的第一劑疫苗庫存，第一劑和第二劑的總利用率達到74%。...
目前紐約州已經使用了93%的第一劑疫苗庫存，第一劑和第二劑的總利用率達到74%。（州長辦公室提供）
目前紐約州已經使用了93%的第一劑疫苗庫存，第一劑和第二劑的總利用率達到74%。...
目前紐約州已經使用了93%的第一劑疫苗庫存，第一劑和第二劑的總利用率達到74%。（州長辦公室提供）

疫苗 紐約市 白思豪

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