紐約客談／性工作者合法化 華人怎麼看

紐約州 參議會推出一項旨在將性工作者合法化的新提案，簡而言之，就是同情被迫賣春的婦女，但是不支持老鴇經營妓院。在發起提案的議員看來，性工作者要麼因遭人脅迫，要麼是因生活所迫，是值得同情的，法律應該懲罰的不該是賣春女，而是她們身後的邪惡勢力。那麼，華人 是如何看待賣春女的呢？

在紐約華人社區，賣春女的人數遠超人們想像；有幾個專門刊登賣春廣告的華人網站，放眼望去，要用鼠標下滑好一會兒，才能觸到網頁底端，幾百則風月廣告是不誇張的。

華人風月網站上的賣春女，是否就像提案議員以為的—被脅迫的嗎？業內人士的回答恐怕要讓議員失望了：絕大部分都是自願的。

在90年代的華人社區， 偷渡之風盛行，有些移民婦女因無力償還債務，的確有被蛇頭集團威逼賣淫的；周潤發主演的好萊塢電影「再戰邊緣」(The Corruptor)，就有紐約華埠地下妓院的鏡頭，片中的暗娼過著不見天日的悲慘日子。

如今，華人偷渡的模式發生巨變，乘偷渡船搶灘入境的方式一去不返，偷渡客 付費、蛇頭集團收費也趨於文明化，華人黑社會組織也與從前幫派橫行的年代不可同日而語；因此，脅迫賣春的現象，基本上不存在了。

當今的華裔新移民婦女賣春，主要原因有兩個：一是賺錢多、賺錢快，一旦放下尊嚴和臉面，比打工族賺錢多很多；二是有市場需求，在美的華人移民，男多女少，比例嚴重失衡，男性移民在辛苦工作之餘，有迫切的性需求。

因此，無論是依附於賣淫集團，還是自己單幹，華裔賣春女的存在也就順理成章了。

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