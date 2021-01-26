白思豪呼籲第二針疫苗推遲2周 先動用庫存

紐約市第一針疫苗僅剩不足8000劑，白思豪呼籲先動用庫存，將第二針疫苗推遲兩周注射。(美聯社)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)26日表示，全市的第一針新冠疫苗 庫存僅剩不足8000劑，他呼籲州府允許紐約市動用第二針疫苗庫存，並希望所有第二針接種者推遲接種兩周，保證第一針供應的同時，預計2月將有更多補貨。

市府數據顯示，全市已經施打了65萬546劑疫苗，目前僅剩下7710劑第一針疫苗；白思豪呼籲州府和聯邦政府允許市府使用目前庫存的第二針疫苗，當做第一針使用；輝瑞和莫德納兩款疫苗兩次注射須間隔二到三周，目前市府仍有7萬2409劑第二針疫苗尚未預約，白思豪說，加入以上庫存，全市大約有近10萬劑第二針疫苗不會在兩周內用到，他認為這些疫苗應先用作第一針注射，將第二針疫苗的預約推遲兩周。

他說，儘管聯邦疾病防治中心(CDC)建議第二針疫苗最好定時注射，「但我們並非活在完美世界，我們沒有足夠的疫苗；而且CDC也說過，如果第二針隔六周再打，依然是有效的。」

白思豪表示，隨著拜登政府上台，嬌生新冠疫苗可能將在幾周內上市，他預計疫苗供應的問題到2月可能好轉；他說，聯邦政府可能增加供應，或者改變分發方式，給注射速度較快的地區增加分發量，紐約市就能拿到更多疫苗。