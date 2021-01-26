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疫苗不夠 3大接種點遲開…白思豪百萬目標破功

記者和釗宇／紐約報導
在紐約曼哈頓賈維茲疫苗接種點，國民兵在協助前來接種新冠疫苗的民眾登記。(路透)
在紐約曼哈頓賈維茲疫苗接種點，國民兵在協助前來接種新冠疫苗的民眾登記。(路透)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)25日表示，由於新冠疫苗繼續短缺，市府決定延遲開放洋基球場(Yankee Stadium)、花旗球場(Citi Field)和史泰登島的帝國購物中心(Empire Outlets)三個大規模接種點；同時，目前全市僅施打超過60萬劑疫苗，本周僅能收到10萬劑補貨，意味白思豪本月施打100萬劑的目標將難以完成。

數據顯示，全市自疫苗開始接種以來共施打了62萬8831劑疫苗；白思豪表示，目前全市僅剩1萬9032劑預留的第一針疫苗，預計本周將再收到10萬7825劑，目前也不知其中有多少劑需要預留作為第二針。

這樣一來，白思豪去年底定下的本月施打100萬劑的目標將無法完成；即便按照最佳情況計算，即市府用完1萬9000劑庫存並將本周補貨疫苗全部用於第一劑，也仍然存在25萬劑的缺口。

不過白思豪表示，當初許諾本月施打100萬劑並非說大話，沒能完成純屬因為聯邦政府供應不足，以及州府對民眾的疫苗接種資格限制過嚴；白思豪說，若供應增加，全市每周的接種量可達50萬次，但現在因為供應短缺不得不繼續重新安排部分預約，「在供應增加之前，我們接種的速度無法加快。」

由於疫苗供貨不足，市府決定花旗球場、洋基球場與史泰登島的帝國購物中心三個24小時接種中心將延遲開放；白思豪表示，若要三大接種中心開放，至少需要供貨20萬劑；其中，花旗球場原定本周開放，24小時營業，日接種量預期為7000劑。

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，市府預計2月底到3月初將開始接收只需要打一針的嬌生新冠疫苗，但該疫苗目前還未被批准緊急使用；白思豪表示，若嬌生疫苗投入使用，將大大加速接種進程。

不過白思豪仍對拜登新政府抱有希望，他表示，目前才是新政府上任首周，市府也一直在和白宮團隊溝通，相信未來供應量會增加；他還繼續呼籲提前動用第二劑疫苗庫存，增加接種量。

目前全市僅施打超過60萬劑疫苗，本周僅能收到10萬劑補貨，意味著白思豪定下的本月...
目前全市僅施打超過60萬劑疫苗，本周僅能收到10萬劑補貨，意味著白思豪定下的本月施打100萬劑的目標將難以完成。（市長辦公室提供）
白思豪表示，由於新冠疫苗繼續短缺，市府決定延遲開放洋基球場、花旗球場和史泰登島的...
白思豪表示，由於新冠疫苗繼續短缺，市府決定延遲開放洋基球場、花旗球場和史泰登島的國直銷購物中心三個大規模接種點。（市長辦公室提供）
在紐約曼哈頓賈維茲疫苗接種點，國民兵在協助前來接種新冠疫苗的民眾登記。(路透)
在紐約曼哈頓賈維茲疫苗接種點，國民兵在協助前來接種新冠疫苗的民眾登記。(路透)

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