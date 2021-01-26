禁止房東逼遷令5月到期 市議會提案保障遭驅趕租戶

市議會提案，要求民事司法辦公室立即為所有面臨驅趕的租戶提供法律服務。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州禁止房東逼遷令(eviction moratorium)至5月1日截止，但新冠肺炎疫情 在紐約持續快一年，更多人陷入經濟危機，一旦命令結束後，恐將有更多房客遭到驅趕；市議會提案，為保護所有租客 ，將為這些人提供法律援助，以避免房東惡意報復、維護租客權益，該提案於25日在市議會聯合基本福利委員會(Committee on General Welfare)進行公聽。

由市議員拉文(Mark Levine)提出的第2050號提案，修改紐約市 行政法規的2017年制定的地方法第136條房屋法庭法律諮詢權法，該地方法要求民事司法辦公室(Office of Civil Justice)在五年內提出計畫，為所有面臨驅趕的租戶提供法律服務，原訂提出計畫截止日為2022年7月31日，但由於疫情影響，提案要求該辦公室立即為那些涉及驅趕搬遷程序的租戶提供法律服務，提案通過後將立即生效。

根據非營利組織Robin Hood和哥倫比亞大學的最新報告發現，在疫情期間有將近一半的紐約人失去就業收入，而在疫情之前紐約市也有將近一半的家庭每個月總收入的30%以上用於交租，疫情更加劇了房租對於大部分紐約人的壓力；該報告也顯示，到去年11月，紐約市的失業率就比2019年同期高出10.8%，全市五大區的失業率都有上升，其中又以布朗士為最高，失業率達15%。

拉文表示，在疫情持續、更多人失業的情況下，如果禁趕令解除，恐怕將會有更多的人面臨被驅趕，或需上房屋法庭，該提案將能夠保障所有符合資格的租客都能獲得律師及法律協助；由於市府在疫情後財政緊縮，不過拉文強調，該提案將不會增加市府現有負擔，但卻能擴大法律保護到更多租戶。

市議員吉布森(Vanessa Gibson)則說，全美多個州和城市都通過類似法律，來保障這些人的權益，她也引用數據，表示在獲得法律諮詢和律師協助下，租戶在出席房屋法庭後，通常都能夠獲得好的結果，「疫情下有很多民眾無力付房租，我們可預見將有更多人須上房屋法庭，我們需要幫助這些相對弱勢的群體。」

出席作證的市社會服務局(Department of Social Services)官員則說，該局支持提案的概念，並希望提供給所有紐約居民需要的法律協助，但希望能夠與提案市議員商討細節，討論該如何在合理的情況下，提供租戶需要的法律援助。