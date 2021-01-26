地方初選排序複選制投票 需贏得過半選票

杜加爾(左)在孟昭文(右)舉行的排序複選制投票說明會詳解新的投票制度。(視頻截圖)

今年起，紐約市 的地方初選和特別選舉將採用排序複選制投票 (Ranked Choice Voting)新制度，選民可依據對候選人的支持度，依次列出五人。率先實施的是皇后區 的兩場市議員補選，國會眾議員孟昭文25日舉行排序複選制投票說明會，「紐約市排序投票」(Rank the Vote NYC)組織教育宣導項目主任杜加爾(Sean Dugar)表示，在新投票制度下，候選人需要爭取更大範圍的支持，選票的力量增加；他還指出排序複選制投票不會加長選票統計時間。

杜加爾表示，紐約市2019年通過憲章修訂公投，從「簡單多數制」改為「排序複選制」，選民按自己的偏好對最多五名參選人排序，其中可包括一名非正式候選人(write-in candidate)，不能重複；如果沒有任何人在選民的第一選擇中獲得50%的票數，第一選擇中票數最少的候選人會被淘汰，並且選擇該候選人的選民投票，將轉移到他們的第二選擇候選人；此流程重覆進行，直到剩下兩名候選人為止，屆時得票最多的候選人將勝選。

杜加爾說，「簡單多數制」的投票方式有分散選票的風險，可能會出現候選人只需獲得最少20%的選票就能獲勝的情況；而「排序複選制」下，候選人需要贏得超過一半的選票，才能獲勝；「當你的首選候選人未獲勝時，你仍有機會決定誰獲勝。」

孟昭文表示，2月2日的皇后區第24選區市議員補選，是全市最先採用排序複選制投票的選舉，讓選民充分了解此制度非常重要，感謝「紐約市排序投票」、「紐約共同目標」(Common Cause/NY)組織，向紐約人詳細說明這個新的投票方式。

選民可至網站rankthevotenyc.org了解更多排序複選制投票的資訊，有中文版本。