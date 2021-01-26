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馬斯洛仇華言論風波蔓延 布碌崙民代要求辭黨代表

記者黃伊奕／紐約報導
馬斯洛。（本報檔案照）
馬斯洛。（本報檔案照）

布碌崙(布魯克林)民主黨委員會副會長兼第41選區民主黨女性黨代表馬斯洛(Lori Maslow)，日前因在個人社群媒體上發表仇華言論引起眾怒，雖然她因此被民主黨委員會解職，並親自前來8大道華社道歉，但風波仍未平息，25日多個布碌崙民代發出公開信，要求她也辭去民主黨女性黨代表職務。

馬斯洛月初在個人推特上引用「紐約時報」一篇有關美國公司面臨中國關稅問題的文章，發表了「拒絕購買中國製造商品」、「無法直視中餐」等仇華言論，導致被各界批評。

該言論很快引起民眾抗議，馬斯洛當日刪除了相關言論，並很快對此公開道歉，第二天布碌崙民主黨委員會也將她開除；為了避免事情進一步發酵，馬斯洛曾親自前來布碌崙華社道歉，再一次解釋是自己無心之失，並受到現場華社代表的原諒。

但此事仍未因此而平息，25日民主黨新生代地區領導人Shaquana Boykin，Samy Nemir Olivares，JulioPeña和Jesse Pierce等人聯合發了一封公開信，要求馬斯洛再辭去民主黨女性黨代表一職；信中並要求民主黨委員會領導人推出計畫，改善因相關仇恨言論被冒犯的族群關係；信中寫到，「川普時代讓我們了解仇恨言論的影響，尤其是當這些言論來自當地社區的代表」，並呼籲取消布碌崙民主黨委員會繼續主辦參選公職辯論會的資格。

該信件發出後很快收到20多名布碌崙民主黨委員會成員簽名，其中包括日落公園市議員萬齊家(Carlos Menchaca)宣布，將退出由布碌崙民主黨委員會主辦的線上市長參選人辯論會。

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