紐約疫苗供不應求 聯邦無法增加供給

數據顯示，紐約兩針接種完畢的人數近有14萬人，僅占700萬有資格接種民眾的1%。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)24日表示，全州疫苗 庫存已分發完畢，已有超過110萬人接種第一針新冠疫苗，兩針接種完畢的人數近有14萬人，占700萬有資格接種民眾的1%；葛謨重申，目前最大的挑戰仍是疫苗供應短缺，但聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。

州府數據顯示，截至24日早11時，紐約州目前已經接收超過130萬劑第一針疫苗，已有施打超過114萬劑，第一針疫苗的利用率目前為88%；葛謨表示，目前聯邦政府提供的所有疫苗庫存已經分發完畢，下次到貨將是本周周中，預計到貨量為25萬劑，與前幾周相同。

數據顯示，兩針接種完畢的人數近有14萬人，僅占700萬有資格接種民眾的1%。（州長辦公室提供）

葛謨表示，紐約州有能力將日接種量提升至10萬劑，但目前最大的問題是供應不足；「在等待補貨的同時，州府將繼續致力於加速接種，各醫療機構也須按照接種的優先順序施打疫苗，確保分發和接種公平。」紐約市長白思豪(Bill de Blasio)此前也請求聯邦政府釋放更多庫存，並希望州府允許動用第二針疫苗留存，先打第一針。

然而，聯邦疾病防治中心主任瓦倫斯基24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其它一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量；她預計，疫苗供應不足將成為拜登 上任後幾周內最大的挑戰，「但我們真心希望拜登上任百天後，疫苗產量能夠顯著增加；不光是現有的兩款疫苗，嬌生疫苗可能在未來幾周內投入使用，第四款疫苗也在計畫中，因此我們仍然有望加快速度。」

拜登此此前曾許諾在上任頭100天內施打1億劑疫苗，但批評者認為疫苗供應速度難以跟得上；瓦倫斯基說，拜登面對的是川普政府留下了爛攤子，「現在最大的問題是，我甚至都不知道現在還剩多少疫苗。」