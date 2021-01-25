傳播加快？全紐約54郵編區 確診率逾10%

全市新冠確診率在包括日落公園在內的54個郵編所在區域居高不下。（記者黃伊奕／攝影）

紐約市 新冠肺炎疫情 再攀高峰，根據市衛生局最新數據顯示，全市有54個郵政編碼涵蓋的社區，新冠肺炎陽性率超過10%，其中布碌崙南區疫情最為嚴重；專業人士指出，如此高的感染率顯示，病毒傳播速度已大大增加。

根據衛生局24日公布數據，全市新冠確診率仍在進一步攀升；其中，郵編為11235的羊頭灣、曼哈頓海灘等區域確診率全市第一，高達16.47%，與其相鄰、郵編為11224的康尼島區域，確診率也高達14.06%。

而皇后區郵編為11419的李奇蒙丘(Richmond Hill)、歐松公園(Ozone Park)的陽性率也達16.33%，全市排名第二，另外包括法拉盛的郵編11355，陽性率也達到了13.9%，全市排名第四。

此前一度達到陽性率全市第一的日落公園 郵編11220區域，疫情有一定好轉，但陽性率仍在13.39%，全市排名第九，另外一個華裔集居的班森賀，陽性率也與日落公園一樣。

而其他郵編區域疫情也在進一步攀升，全市共54個郵編所在區域，陽性率均超過10%；24日紐約市新增4561名確診患者，其中新增273名住院患者，過去七天全市平均確診率也高達8.82%。

曾參加輝瑞新冠疫苗研究的紐約大學朗格尼醫院的醫生帕利克(Pruvi Parikh)說，「現在疫情相關數據令人震驚，尤其是部分地區感染率已高達17%，這證明病毒傳播速度大大增加。」

伯利克指出，紐約人除了盡快增加疫苗接種人數外，仍要注意加強防範，「現在疫情傳播加速，很大原因是長期抗疫讓大家越來越疲倦，放松了警惕，同時也因為天氣原因，民眾待在室內的時間更多，讓病毒更容易傳播。」

據聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)最新數據顯示，紐約市醫院系統也在進一步鄰近崩潰邊緣，其中皇后區五所大醫院中的四所，確診患者入院率在14%到35%之間，而進入加護病房(ICU)的概率在17%到60%。