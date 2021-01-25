我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

紐約市教師工會：檢測數量不足 初高中無法復課

記者和釗宇╱紐約報導
紐約教師工會表示，如果市府無法增加檢測能力，初高中將無法在本學年復課。(市長辦公室提供)
紐約教師工會表示，如果市府無法增加檢測能力，初高中將無法在本學年復課。(市長辦公室提供)

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)發表聲明稱，紐約市目前在公校的新冠病毒檢測量仍然較少，照目前情況無法讓初高中復課；他表示，市府處理當下的公校隨機檢測和病例追蹤工作已經捉襟見肘，「根本沒有準備好重開更多學校的防疫工作」。

全市公校全年11月因疫情反彈曾暫停實體課三周，隨後教育局宣布重開幼兒園至五年級學校以及第75學區學校，不少學校能夠提供每周五天的實體課；為確保防疫安全，教育局同意每周對全市850所復課公校、早教中心的20%的學生和教職員工進行隨機檢測，檢陽者將被居家隔離，教室和教學樓可能最長被關閉十天。

不過，全市初高中公校仍未恢復實體課，全員仍處於線上教學；穆格魯在聲明中暗示，如果市府無法增加檢測能力，初高中將無法在本學年復課。

教師聯合工會主席穆格魯表示，紐約市目前在公校的新冠病毒檢測量仍然較少，照目前情況...
教師聯合工會主席穆格魯表示，紐約市目前在公校的新冠病毒檢測量仍然較少，照目前情況無法讓初高中復課。(市長辦公室提供)

但教育局則稱，全市初高中復課仍在計畫內。教育局發言人斯戴爾(Nathaniel Styer)表示，「我們目前每周對超過20%的公校人員進行隨機檢測，防疫成效顯著，紐約市仍然是全國唯一能夠為數十萬學生提供實體課程的大學區；我們期待將這一檢測模式盡快應用到初高中的復課當中」。

不過，斯戴爾並未透露初高中復課的具體日期；市長白思豪(Bill de Blasio)及市教育局總監卡蘭扎(Richard Carranza)去年曾多次表示，將盡快將初高中學生復課的計畫提上日程，預計1月就會重返校園；但在日前一場線上會議中，卡蘭扎被多人質問返校日期，但他仍給不出確切答案，只表示年齡較長的學生適合遠程學習，且高中生是所有年齡段中最不願回校學習的群體。

他也表示，沒有足夠的師資力量來應對大範圍的實體教學也是問題之一，但到今年夏天，疫苗供應充足或是群體免疫，可能會允許更多學生復課。

教育局 檢測 公校

上一則

市議員參選人劉林劍虹 獲教師聯合工會背書

下一則

新冠「自檢盒」販賣機 26日起投入紐約街頭 售價119元起跳

延伸閱讀

教師工會：公校檢測量仍然不足 無法重開初高中

教師工會：公校檢測量仍然不足 無法重開初高中
初高中何時返校？卡蘭扎：或等群體免疫

初高中何時返校？卡蘭扎：或等群體免疫
反對取消資優班 紐約同源會：應擴大

反對取消資優班 紐約同源會：應擴大
取消資優班？ 紐約同源會：應擴大辦理才對

取消資優班？ 紐約同源會：應擴大辦理才對
州會考取消 紐約市高中畢業率創新高

州會考取消 紐約市高中畢業率創新高
資優班考試4月最後一次舉辦 白思豪：新考核制度9月前確定

資優班考試4月最後一次舉辦 白思豪：新考核制度9月前確定

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54

1張圖／紐約州確診132萬 新增死亡160人

2021-01-24 21:38
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點