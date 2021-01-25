新冠「自檢盒」販賣機 26日起投入紐約街頭 售價119元起跳

民眾很快就可以在紐約街頭的自動販賣機內購買新冠病毒自助檢測試劑盒。（Wellness 4 Humanity提供）

紐約民眾26日起，就可以通過街頭的自動販賣機，購買新冠病毒自助檢測 試劑盒；「Wellness 4 Humanity」公司宣布，從改日起由該公司銷售的新冠自助檢測自動販賣機將在曼哈頓中城、鄰近賓州車站(Penn Station)的34街225號面向公眾銷售；不過，這種試劑盒的價格並不便宜，價格在119元至139元間。

健康產品公司「Wellness 4 Humanity」本月開始，在美國多個大城市放置銷售家庭自助新冠檢測試劑的自動售貨機，售賣與舊金山科技公司Swyft合作推出的可用唾液檢測的RT-PCR核酸病毒檢測試劑；購買者在購買試劑盒後，會獲得已付款的FedEx郵寄標籤，使用者只需將試劑盒寄回到該公司的合作實驗室，就能在48小時內得到檢測結果，準確率為99%。

家用快速抗原(Antigen)檢測試劑盒不久後也將會添加到自動售貨機內，不需要將其寄回實驗室，可以在15分鐘獲得檢測結果，準確率為97.4%。

民眾可以直接用手機支付，對於在短時間內需要獲得檢測結果、願意花錢而又不想在檢測點前排隊的人來說，是很好選擇；Swyft公司去年還在紐約地鐵站 放置多個口罩等個人防護用品的自動販賣機。

「Wellness 4 Humanity」創始人Lian Nguyen Pham表示，這些自動販賣機對抗擊新冠來說是重要里程碑，幫助民眾更快捷地獲得檢測結果；他們已經在高人口密度的香港和英國等地看到類似的售賣機，有效幫助抑制病毒傳播，美國如今新增病例仍在持續增加，盡快在更多地方推出這種自動售貨機非常重要。

該公司計畫之後在紐約市 其他地方設置更多自動販賣機，包括機場、大學、購物中心、酒店、地鐵站等地方。