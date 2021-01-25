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增攤販牌照新法 有望本周最終通過

記者顏嘉瑩／紐約報導
由陳倩雯提案、增加發放街頭販售車經營牌照的提案，可望本周在市議會通過。(記者顏嘉瑩/攝影)
由陳倩雯提案、增加發放街頭販售車經營牌照的提案，可望本周在市議會通過。(記者顏嘉瑩/攝影)

為解決攤販牌照非法租用、減輕以移民為主的街頭販售車業者負擔，由市議員陳倩雯、萬齊家(Carlos Menchaca)於2018年提案，增加發放街頭販售車經營牌照的提案，目前已獲得30名市議員支持，其中也包括市議長張晟(Corey Johnson)；據了解，市議會消費者事務委員會(Consumer Affairs Committee)將於本周進行投票，並於28日(周四)交由全會表決，有望最終通過。

紐約市曾於1979年和1983年兩次對街頭攤販牌照的數量進行限制，雖然目前市府對街頭書攤和老兵開設的街頭攤位牌照數量不作限制，但食品販售車的牌照上限僅為3000個；在僧多粥少的情況下，現有的牌照擁有者壟斷牌照使用，想要經營街頭販售車生意的業者，只能向那些擁有者非法租用。

據了解，即便租用牌照不合法，但因黑市規模太大，已經有些「法不責眾」；攤販牌照租金每年可高達1萬5000元至3萬元，估計目前有70%到80%的牌照被非法租用。

陳倩雯與萬齊家在2018年9月提出第1116號提案，將要求從2022年到2032年之間，共發出4000張新的許可證，再加上將由市衛生局新發出3000張許可證；提案也要求市府建立專門針對街頭攤販的執法團隊，規範街頭攤販的經營活動，同時設立一個諮詢委員會，評估許可證的發放，並審查和提出相關建議。

在提案延宕了兩年後，如今可望在疫情間被通過；陳倩雯表示，很大部分的理由是攤販在疫情間遭遇到太多困境，包括其中有不少攤販業者是無證移民，無法取得由政府提供的補助計畫；她說：「這些人在疫情期間，無法獲得州府、市府和聯邦政府的任何支持，但他們也是我們經濟體中的一部分，他們也要養家糊口，更是努力的市民。」

該提案也獲得張晟支持。他說，由於攤販許可證的問題太過複雜，過去數十年來難以解決，但如果能做的好，攤販就能夠充實紐約街道，並未那些被忽視的勞動力提供更多機會；「這是我們現在最需要做的兩件事，我很開心我們終於要往前邁進，我也等不及投下贊成票了。」

根據陳倩文辦公室，該提案將於本周交由市議會消費者事務委員會投票，並於28日在市議會全會上表決。

疫情 紐約市 投票

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