民代致信市府 籲東北皇后區應設接種點

皇后區東北部目前沒有市府運行的新冠疫苗接種點。(取自市府網站)

皇后區 目前共有24個紐約市府運行的新冠疫苗 接種點，但沒有一個在皇后區東北部，當地多位民眾官員聯合致信市府，要求盡快在東北部開設疫苗接種點。

皇后區24個市府運行的疫苗接種點，其中四個在法拉盛 ，但從法拉盛友聯街(Union St.)以東以及牙買加(Jamaica)82街以北的皇后區東北部，沒有疫苗接種點，包括貝賽(Bayside)、白石鎮(Whitestone)、大學點(College Point)、北法拉盛等地，該地區新冠陽性率高達約9%。

貝賽市議員瓦隆(Paul Vallone)、州參議員劉醇逸和州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)，法拉盛市議員顧雅明，新鮮草原(Fresh Meadows)市議員郭登祺(Barry Grodenchik)、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)，日前聯合致信市長白思豪，要求市府增設疫苗接種點。

信中寫道，雖然法拉盛有多個疫苗接種點，但對皇后區東北部很多年長者並不方便，特別是與其他地區相比，東北部的公共交通非常有限，「缺乏疫苗接種地點給我們地區的高風險年長者帶來更重的負擔，東北部的選民需要一個更方便到達的疫苗接種點。」

民選官員還表示，根據市府統計，75歲以上的新冠陽性率在各年齡層中位居第二高，但他們沒有獲得疫苗接種的優先權，在允許75歲及以上長者接種疫苗後一天，資格就擴大到65歲以上和大量必要行業；對東北部地區的年長者，接種地點極為有限，獲得疫苗的難度更大。

此外，原計畫於本周開放的皇后區花旗球場(Citi Field)疫苗接種中心，由於疫苗短缺而很可能延後啟用；白思豪約兩周前就表示，花旗球場將從本周開始每天提供多達7000劑疫苗，但市府24日表示，全國疫苗短缺，導致紐約市和州的接種速度已放緩。花旗球場代表也說，設在球場的疫苗接種中心可能會延遲開放。