我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

民代致信市府 籲東北皇后區應設接種點

記者朱蕾／紐約報導
皇后區東北部目前沒有市府運行的新冠疫苗接種點。(取自市府網站)
皇后區東北部目前沒有市府運行的新冠疫苗接種點。(取自市府網站)

皇后區目前共有24個紐約市府運行的新冠疫苗接種點，但沒有一個在皇后區東北部，當地多位民眾官員聯合致信市府，要求盡快在東北部開設疫苗接種點。

皇后區24個市府運行的疫苗接種點，其中四個在法拉盛，但從法拉盛友聯街(Union St.)以東以及牙買加(Jamaica)82街以北的皇后區東北部，沒有疫苗接種點，包括貝賽(Bayside)、白石鎮(Whitestone)、大學點(College Point)、北法拉盛等地，該地區新冠陽性率高達約9%。

貝賽市議員瓦隆(Paul Vallone)、州參議員劉醇逸和州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)，法拉盛市議員顧雅明，新鮮草原(Fresh Meadows)市議員郭登祺(Barry Grodenchik)、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)，日前聯合致信市長白思豪，要求市府增設疫苗接種點。

信中寫道，雖然法拉盛有多個疫苗接種點，但對皇后區東北部很多年長者並不方便，特別是與其他地區相比，東北部的公共交通非常有限，「缺乏疫苗接種地點給我們地區的高風險年長者帶來更重的負擔，東北部的選民需要一個更方便到達的疫苗接種點。」

民選官員還表示，根據市府統計，75歲以上的新冠陽性率在各年齡層中位居第二高，但他們沒有獲得疫苗接種的優先權，在允許75歲及以上長者接種疫苗後一天，資格就擴大到65歲以上和大量必要行業；對東北部地區的年長者，接種地點極為有限，獲得疫苗的難度更大。

此外，原計畫於本周開放的皇后區花旗球場(Citi Field)疫苗接種中心，由於疫苗短缺而很可能延後啟用；白思豪約兩周前就表示，花旗球場將從本周開始每天提供多達7000劑疫苗，但市府24日表示，全國疫苗短缺，導致紐約市和州的接種速度已放緩。花旗球場代表也說，設在球場的疫苗接種中心可能會延遲開放。

位於牙買加的新冠疫苗接種點開放後，符合資格的民眾排隊接種疫苗。(記者朱蕾/攝影)
位於牙買加的新冠疫苗接種點開放後，符合資格的民眾排隊接種疫苗。(記者朱蕾/攝影)
民代呼籲市府應在皇后區東北部增開新冠疫苗接種點。（本報檔案照）
民代呼籲市府應在皇后區東北部增開新冠疫苗接種點。（本報檔案照）

疫苗 皇后區 法拉盛

上一則

9旬老母打疫苗被拒染新冠 霍登籲老人中心設接種點

下一則

MOCA線上展覽 回顧火災搶救館藏

延伸閱讀

紐約市染疫死者 皇后區、布碌崙占2/3

紐約市染疫死者 皇后區、布碌崙占2/3
法拉盛疫情指數全市第五高 角聲辦六場新冠檢測活動

法拉盛疫情指數全市第五高 角聲辦六場新冠檢測活動
緬街公車專用道 阻耆老看診

緬街公車專用道 阻耆老看診
新元銀行法拉盛分行提供新PPP申請

新元銀行法拉盛分行提供新PPP申請
社區團體遊行反公車道 「不會放棄抗爭」

社區團體遊行反公車道 「不會放棄抗爭」
市議員參選人論壇 促改善法拉盛交通

市議員參選人論壇 促改善法拉盛交通

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54

1張圖／紐約州確診132萬 新增死亡160人

2021-01-24 21:38
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點